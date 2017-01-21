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21 января 2017, 15:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Л. Диарра провёл переговоры с «Валенсией»

Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Footmercato.

По информации источника, вчера 31-летний французский футболист провёл переговоры с представителями «Валенсии». Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии, и в ближайшее время может быть достигнуто соглашение о переходе Диарра в «Валенсию».

Ранее главный тренер «Марселя» Руди Гарсия сообщил, что бывший хавбек «Локомотива» и «Анжи» не тренируется с командой в связи с плохой физической формой.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Диарра сыграл за свою команду в 10 матчах (восемь — в основе), однако результативными действиями не отметился.

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