Л. Диарра провёл переговоры с «Валенсией»

По информации источника, вчера 31-летний французский футболист провёл переговоры с представителями «Валенсии». Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии, и в ближайшее время может быть достигнуто соглашение о переходе Диарра в «Валенсию».



Ранее главный тренер «Марселя» Руди Гарсия сообщил, что бывший хавбек «Локомотива» и «Анжи» не тренируется с командой в связи с плохой физической формой.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Диарра сыграл за свою команду в 10 матчах (восемь — в основе), однако результативными действиями не отметился.