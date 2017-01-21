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21 января 2017, 15:38 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Товарищеский матч. Минское «Динамо» проиграло «Крумкачам»

В Минске состоялся товарищеский матч, в котором минское «Динамо» проиграло «Крумкачам». Встреча прошла на стадионе ФК «Минск».

В Минске состоялся товарищеский матч в котором минское Динамо проиграло <span class=error>Крумкачам</span>. Встреча прошла на стадионе ФК Минск. Увеличить
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ДИНАМО Мн — КРУМКАЧЫ — 0:1

ДИНАМО (статовый состав): Игнатович; Швецов, Кузьменок, Остроух, Премудров, Быков, Корытько, Сарока, Нойок, Бегунов, Хващинский.
КРУМКАЧЫ (статовый состав): Амельченко, Варванин, Василевский, Аксенов, Климович; Одеоибо, Скшинецкий, Корсак; Иванов, Глеб, Шикавка.
ГОЛ: 0:1 — Василевский (74).

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