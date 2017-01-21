Товарищеский матч. Минское «Динамо» проиграло «Крумкачам»
В Минске состоялся товарищеский матч, в котором минское «Динамо» проиграло «Крумкачам». Встреча прошла на стадионе ФК «Минск».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ДИНАМО Мн — КРУМКАЧЫ — 0:1
ДИНАМО (статовый состав): Игнатович; Швецов, Кузьменок, Остроух, Премудров, Быков, Корытько, Сарока, Нойок, Бегунов, Хващинский.
КРУМКАЧЫ (статовый состав): Амельченко, Варванин, Василевский, Аксенов, Климович; Одеоибо, Скшинецкий, Корсак; Иванов, Глеб, Шикавка.
ГОЛ: 0:1 — Василевский (74).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter