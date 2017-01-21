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21 января 2017, 15:12 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист «Ниццы» Марио Балотелли обвинил болельщиков «Бастии» в расизме

МОСКВА, 21 янв — Р-Спорт. Нападающий «Ниццы» итальянец Марио Балотелли обвинил болельщиков «Бастии» в расистском поведении на матче чемпионата Франции по футболу.

В пятницу «Ницца» в гостях сыграла вничью с «Бастией» со счетом 1:1.

«Нормально ли это, что болельщики “Бастии” ухали всю игру и никто из дисциплинарной комиссии (турнира) ничего не сказал (об этом)? Что же, расизм легализован во Франции? Или только в Бастии? Футбол — это великолепный вид спорта. Такие люди, как болельщики “Бастии”, делают его ужасным», — написал Балотелли в своем аккаунте в Instagram.

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