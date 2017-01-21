17-летний нападающий Исак может перейти в дортмундскую «Боруссии», а не в «Реал»
17-летний шведский нападающий клуба АИК Александер Исак может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».
Ранее сообщалось, что талантливый форвард подпишет контракт с «Реалом». Однако, по информации Aftonbladet, Исак решил перейти в «Боруссию».
Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшее время, а сумма трансфера превысит € 8,6 млн.
За сборную Швеции Исак сыграл два матча и забил один гол, став самым молодым автором гола в истории национальной команды.
За основной состав своего клуба перспективный нападающий провёл в общей сложности 29 матчей и забил 13 мячей.
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