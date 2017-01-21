Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28505313/
21 января 2017, 15:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

17-летний нападающий Исак может перейти в дортмундскую «Боруссии», а не в «Реал»

17-летний шведский нападающий клуба АИК Александер Исак может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».

Ранее сообщалось, что талантливый форвард подпишет контракт с «Реалом». Однако, по информации Aftonbladet, Исак решил перейти в «Боруссию».

Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшее время, а сумма трансфера превысит € 8,6 млн.

За сборную Швеции Исак сыграл два матча и забил один гол, став самым молодым автором гола в истории национальной команды.

За основной состав своего клуба перспективный нападающий провёл в общей сложности 29 матчей и забил 13 мячей.

Боруссия Д
Новости Матчи Состав Статистика
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
АИК
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России