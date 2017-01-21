17-летний нападающий Исак может перейти в дортмундскую «Боруссии», а не в «Реал»

Ранее сообщалось, что талантливый форвард подпишет контракт с «Реалом». Однако, по информации Aftonbladet, Исак решил перейти в «Боруссию».



Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшее время, а сумма трансфера превысит € 8,6 млн.

За сборную Швеции Исак сыграл два матча и забил один гол, став самым молодым автором гола в истории национальной команды.



За основной состав своего клуба перспективный нападающий провёл в общей сложности 29 матчей и забил 13 мячей.