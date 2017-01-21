Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28505310/
21 января 2017, 15:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Караваева помог «Спарте» разгромить «Теплице» в товарищеском матче

Будущий соперник «Ростова» по 1/16 финала Лиги Европы «Спарта» в товарищеском матче встречалась с «Теплице».

Встреча закончилась крупной победой пражской команды со счётом 4:0.

Один из забитых мячей записал на свой счёт российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев. Остальные голы забили Конате, Албиач и Юлиш.

Всего на счету Караваева в нынешнем сезоне чемпионата Чехии 13 матчей за «Спарту» и два забитых гола.

Первый матч между «Ростовом» и «Спартой» состоится в Ростове-на-Дону 16 февраля. Ответная игра состоится в Праге 23 февраля.

Товарищеский матч

«Спарта» (Прага, Чехия) — «Теплице» (Теплице, Чехия) — 4:0 (1:0)
Голы: Конате, 29 (1:0); Албиач, 59 (2:0); Караваев, 67 (3:0); Юлиш, 87 (4:0).

Спарта П
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 5 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России