Гол Караваева помог «Спарте» разгромить «Теплице» в товарищеском матче

Встреча закончилась крупной победой пражской команды со счётом 4:0.



Один из забитых мячей записал на свой счёт российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев. Остальные голы забили Конате, Албиач и Юлиш.



Всего на счету Караваева в нынешнем сезоне чемпионата Чехии 13 матчей за «Спарту» и два забитых гола.

Первый матч между «Ростовом» и «Спартой» состоится в Ростове-на-Дону 16 февраля. Ответная игра состоится в Праге 23 февраля.



Товарищеский матч



«Спарта» (Прага, Чехия) — «Теплице» (Теплице, Чехия) — 4:0 (1:0)

Голы: Конате, 29 (1:0); Албиач, 59 (2:0); Караваев, 67 (3:0); Юлиш, 87 (4:0).