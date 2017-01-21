Гол Караваева помог «Спарте» разгромить «Теплице» в товарищеском матче
Будущий соперник «Ростова» по 1/16 финала Лиги Европы «Спарта» в товарищеском матче встречалась с «Теплице».
Встреча закончилась крупной победой пражской команды со счётом 4:0.
Один из забитых мячей записал на свой счёт российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев. Остальные голы забили Конате, Албиач и Юлиш.
Всего на счету Караваева в нынешнем сезоне чемпионата Чехии 13 матчей за «Спарту» и два забитых гола.
Первый матч между «Ростовом» и «Спартой» состоится в
Товарищеский матч
«Спарта» (Прага, Чехия) — «Теплице» (Теплице, Чехия) — 4:0 (1:0)
Голы: Конате, 29 (1:0); Албиач, 59 (2:0); Караваев, 67 (3:0); Юлиш, 87 (4:0).
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