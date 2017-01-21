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21 января 2017, 14:36 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайрат» вышел в краткосрочный отпуск

Следующий учебно-тренировочный сбор алматинский «Кайрат» начнет 24 января.

Следующий <nobr>учебно-тренировочный</nobr> сбор <span class=error>алматинский</span> <span class=error>Кайрат</span> начнет 24 января. Увеличить
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Сегодня рано утром основная масса игроков и администрация «Народной команды» прилетели в Алматы, где пробудут до 24 января. Затем «Кайрат» вновь отправится в Турцию, где намечены вторые учебно-тренировочные сборы. Они продлятся до 8 февраля. В рамках этих УТС тренерским штабом алматинского клуба намечены четыре товарищеские игры. Соперники пока не определены. Другие игроки «Кайрата» отправились в отпуск в свои страны.

Напомним, что первые УТС прошли в Турции. «Кайрат» провел две товарищеские встречи и оба раза выходил победителем — сначала был повержен «Кукеси» (1:0), а затем «Оренбург» (3:0).

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