«Кайрат» вышел в краткосрочный отпуск

Сегодня рано утром основная масса игроков и администрация «Народной команды» прилетели в Алматы, где пробудут до 24 января. Затем «Кайрат» вновь отправится в Турцию, где намечены вторые учебно-тренировочные сборы. Они продлятся до 8 февраля. В рамках этих УТС тренерским штабом алматинского клуба намечены четыре товарищеские игры. Соперники пока не определены. Другие игроки «Кайрата» отправились в отпуск в свои страны.



Напомним, что первые УТС прошли в Турции. «Кайрат» провел две товарищеские встречи и оба раза выходил победителем — сначала был повержен «Кукеси» (1:0), а затем «Оренбург» (3:0).