«Кайрат» вышел в краткосрочный отпуск
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учебно-тренировочный сбор алматинский «Кайрат» начнет 24 января.
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Сегодня рано утром основная масса игроков и администрация «Народной команды» прилетели в Алматы, где пробудут до 24 января. Затем «Кайрат» вновь отправится в Турцию, где намечены вторые
Напомним, что первые УТС прошли в Турции. «Кайрат» провел две товарищеские встречи и оба раза выходил победителем — сначала был повержен «Кукеси» (1:0), а затем «Оренбург» (3:0).
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