Игрок сборной Франции отсудил 60 тысяч у ФИФА
Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра должен получить компенсацию от ФИФА.
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Суд Эно удовлетворил частично жалобу
Диарра требовал 6 миллионов евро за то, что
Диарра намерен пойти в суд Цюриха, чтобы потребовать всю зарплату, которую мог получить по контракту с «Шарлеруа».
Напомним, сам хавбек должен 10 миллионов евро российскому «Локомотиву» по решению суда за скандальный разрыв контракта в одностороннем порядке.
Фото: «34 телеканал».
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