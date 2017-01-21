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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28505049/
21 января 2017, 14:25 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

Игрок сборной Франции отсудил 60 тысяч у ФИФА

Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра должен получить компенсацию от ФИФА.

Полузащитник Марселя <span class=error>Лассана</span> <span class=error>Диарра</span> должен получить компенсацию от ФИФА. Увеличить
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Суд Эно удовлетворил частично жалобу экс-хавбека «Локомотива», «Челси», «Арсенала» и «Реала», сообщает «Сегодня».

Диарра требовал 6 миллионов евро за то, что из-за медлительности ФИФА он не смог перейти в «Шарлеруа» в 2015 году, когда был свободным агентом. Суд признал вину ФИФА, но затребовал компенсацию в адрес игрока в размере 60 001 евро.

Диарра намерен пойти в суд Цюриха, чтобы потребовать всю зарплату, которую мог получить по контракту с «Шарлеруа».

Напомним, сам хавбек должен 10 миллионов евро российскому «Локомотиву» по решению суда за скандальный разрыв контракта в одностороннем порядке.

Фото: «34 телеканал».

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