Герой футбольного дня. Димитри Пайет
Об истории с нежеланием Димитри Пайета играть за Вест Ххм.
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Видимо, что-то случилось...
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Димитри Пайет, как сообщалось ранее, уже отказался от нескольких предложений из Китая. При этом, французский полузащитник, ярко проявивший себя на последнем чемпионате Европы, тем самым повысив свою значимость в глазах футбольной общественности, отказывается играть и за «Вест Хэм». А все —
Впрочем, сейчас Пайет рискует оказаться у разбитого корыта. То есть, рискует остаться лишь с китайским вариантом на руках. В «Вест Хэме», похоже, сожжены абсолютно все мосты, в «Марселе» передумали платить бешеных денег за уже возрастного игрока, а другие клубы контракт Димитри предлагать не спешат.
А вообще, эта история — лишь огромный минус в плане перспектив относительно дальнейшей карьеры Димитри Пайета. Позитива здесь нет. Резкие заявления француза о нежелании играть за «молотобойцев» просто обесценивают Пайета в глазах потенциальных работодателей. Подумаем логически: неужели
Конечно, когда остается возможность перейти в Китай, получая там немалую зарплату, можно вертеть носом и не бояться остаться на улице
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