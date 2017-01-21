Герой футбольного дня. Димитри Пайет

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Димитри Пайет, как сообщалось ранее, уже отказался от нескольких предложений из Китая. При этом, французский полузащитник, ярко проявивший себя на последнем чемпионате Европы, тем самым повысив свою значимость в глазах футбольной общественности, отказывается играть и за «Вест Хэм». А все — из-за желания перейти в расположение «Марселя», который активно торговал футболиста.

Впрочем, сейчас Пайет рискует оказаться у разбитого корыта. То есть, рискует остаться лишь с китайским вариантом на руках. В «Вест Хэме», похоже, сожжены абсолютно все мосты, в «Марселе» передумали платить бешеных денег за уже возрастного игрока, а другие клубы контракт Димитри предлагать не спешат.

А вообще, эта история — лишь огромный минус в плане перспектив относительно дальнейшей карьеры Димитри Пайета. Позитива здесь нет. Резкие заявления француза о нежелании играть за «молотобойцев» просто обесценивают Пайета в глазах потенциальных работодателей. Подумаем логически: неужели какой-то клуб из какой-то ведущей европейской лиги проявит желание «связываться» с Пайетом, ранее шантажировавшим не самую последнюю команду Англии абсолютно бессмысленными, идиотскими методами?