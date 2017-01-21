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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28505035/
21 января 2017, 14:22 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Герой футбольного дня. Димитри Пайет

Об истории с нежеланием Димитри Пайета играть за Вест Ххм.

Об истории с нежеланием <span class=error>Димитри</span> <span class=error>Пайета</span> играть за <span class=error>Вест</span> <span class=error>Ххм</span>. Увеличить
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Димитри Пайет, как сообщалось ранее, уже отказался от нескольких предложений из Китая. При этом, французский полузащитник, ярко проявивший себя на последнем чемпионате Европы, тем самым повысив свою значимость в глазах футбольной общественности, отказывается играть и за «Вест Хэм». А все — из-за желания перейти в расположение «Марселя», который активно торговал футболиста.

Впрочем, сейчас Пайет рискует оказаться у разбитого корыта. То есть, рискует остаться лишь с китайским вариантом на руках. В «Вест Хэме», похоже, сожжены абсолютно все мосты, в «Марселе» передумали платить бешеных денег за уже возрастного игрока, а другие клубы контракт Димитри предлагать не спешат.

А вообще, эта история — лишь огромный минус в плане перспектив относительно дальнейшей карьеры Димитри Пайета. Позитива здесь нет. Резкие заявления француза о нежелании играть за «молотобойцев» просто обесценивают Пайета в глазах потенциальных работодателей. Подумаем логически: неужели какой-то клуб из какой-то ведущей европейской лиги проявит желание «связываться» с Пайетом, ранее шантажировавшим не самую последнюю команду Англии абсолютно бессмысленными, идиотскими методами?

Конечно, когда остается возможность перейти в Китай, получая там немалую зарплату, можно вертеть носом и не бояться остаться на улице из-за своего непрофессионального поведения. Но если Димитри Пайет желает и дальше играть на высоком уровне? Одним словом, вся эта история не делает чести одному из лучших футболистов последнего чемпионата Европы.

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