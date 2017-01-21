Конте: Каждый раз, когда Диего Коста играет за «Челси», он отдаёт всего себя

По официальной версии, испанец пропустил прошлый матч синих с «Лестер Сити» (3:0) из-за травмы спины, но английские СМИ сообщали, что у Косты возник конфликт с Конте, и футболист получил предложение от китайского клуба.



«Каждый раз, когда он играет за “Челси”, он отдаёт всего себя за этот клуб, за цвета, которые носит, я знаю это. Я уверен, что, если в воскресенье он выйдет на поле с первых минут, он будет выкладываться на 100% ради болельщиков и поможет нам победить. Если он выйдет на поле в стартовом составе и не сможет сконцентрироваться, это будет моя вина. Значит, я сделал неверный выбор, потому что на этой неделе я не видел, чтобы игрок был не собран или думал о чём-то ещё», — заявил итальянский специалист, слова которого приводит официальный сайт «Челси».