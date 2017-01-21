Конте: Каждый раз, когда Диего Коста играет за «Челси», он отдаёт всего себя
Главный тренер «Челси» Антонио Конте ещё не решил, выйдет ли на поле в стартовом составе синих нападающий Диего Коста в завтрашнем домашнем матче 22-го тура английской
Премьер-лиги с «Халл Сити», однако он не сомневается в преданности форварда делу.
По официальной версии, испанец пропустил прошлый матч синих с «Лестер Сити» (3:0)
«Каждый раз, когда он играет за “Челси”, он отдаёт всего себя за этот клуб, за цвета, которые носит, я знаю это. Я уверен, что, если в воскресенье он выйдет на поле с первых минут, он будет выкладываться на 100% ради болельщиков и поможет нам победить. Если он выйдет на поле в стартовом составе и не сможет сконцентрироваться, это будет моя вина. Значит, я сделал неверный выбор, потому что на этой неделе я не видел, чтобы игрок был не собран или думал о
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