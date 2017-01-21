«Может, я недостаточно хорош для этих игроков?» Главный матч Хосепа Гвардиолы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ДОСТОИНСТВО

Хосеп Гвардиола и «Манчестер Сити» не сходили с полос газет, экранов ТВ, и главных страниц спортивных сайтов всю неделю. Эксперты, журналисты, болельщики спорили и гадали, что же происходит с одним из лучших тренеров современности и его командой. Сотни полос бумаги. Тысячи слов. Гигабайты текстов.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 22, 21.01.2017, 20:30 -:- Манчестер Сити Тоттенхэм Хотспур

Поражение от «Эвертона» со счетом 0:4 стало шоком для всех. Никогда еще Гвардиола не проигрывал так крупно. Никогда он не терпел пять поражений по ходу одного чемпионата — ни в Испании с «Барселоной», ни в Германии с «Баварией». А ведь в премьер-лиге только начался второй круг и играть еще полсезона.

Гвардиола попытался снять напряжение с игроков, заявив, что борьба за чемпионство окончена — мол, отставание от «Челси» слишком велико, и призвал футболистов забыть о турнирной таблице.

«После окончания сезона мы сядем и посмотрим, чего мы добились, как отработал тренер, как проявили себя игроки. И уже тогда будем делать выводы», — говорил он после игры с «Эвертоном».

Спустя несколько дней, выступая перед журналистами накануне игры с «Тоттенхэмом», Гвардиола продолжил эту линию поведения.

«Я не понимаю, как можно было потерять уважение к таким замечательным игрокам, не понимаю, как люди могут говорить, что они недостаточно хороши для меня. Может быть, комментарии, когда я начал работу тут с 10 побед подряд, были слишком напыщенными. Может быть, это просто я недостаточно хорош для этих футболистов», — заявил Гвардиола.

И добавил: «Я впервые оказался в такой ситуации и пытаюсь справиться с ней. Но я никогда в жизни не скажу, что мои футболисты недостаточно хороши».

Очевидно, что Гвардиола немного растерян, как бы, наверное, растерян любой человек, оказавшийся в непривычной для него ситуации. Но его поведение вызывает уважение. Многие, оказавшись на месте испанца, могли бы искать виноватых вокруг, раскрывая один заговор за другим, тем более что игра многих футболистов «Сити» вызывает вопросы, а журналисты в Англии, как известно, готовы сожрать заживо любого. И в этом смысле Гвардиола держится очень достойно.

РЕВАНШ

Хорошо, что играть «Сити» предстоит с не с условным «Халлом» или «Сандерлендом», а с «Тоттенхэмом» — лучшей командой Англии прямо сейчас. Где играют два лучших крайних защитника премьер-лиги прямо сейчас. Лучший плеймейкер чемпионата прямо сейчас. И два самых «горячих» футболиста АПЛ прямо сейчас. Речь, если что, о Делле Алли и Харри Кейне.

«Они сильны физически, превосходно подготавливают свои атаки и у них нет разрывов между линиями», — так Гвардиола охарактеризовал «Тоттенхэм».

Если уж отмазываться за все последние неудачи и доказывать, что действительно чего-то стоишь и у тебя есть характер, то в матче с нынешними «шпорами». Лучше соперника не придумать.

Тем более что именно «Тоттенхэм» нанес «Сити» первое поражение в сезоне. Тогда, в сентября, команда Маурисио Покеттино просто задушила соперника своей активностью и жесточайшим прессингом, не давая противнику поднять головы и спокойно начинать атаки. Показав, как можно противостоять казавшимся поначалу сезона неуязвивмыми «горожанам».

Победив «Тоттенхэм», Гвардиола еще раз покажет, что умеет учиться и делать правильные выводы из неудач. Тем более что испанец ни разу в карьере не проигрывал одному и тому же сопернику дважды в ходе одного сезона.

ЦИФРЫ

0 голов в последних трех матчах против «Тоттенхэма» забил форвард «Сити» Серхио Агуэро, тогда как в предыдущих семи встречах он 10 раз поражал ворота «шпор».

3 последних матча выиграл «Тоттенхэм» у «Манчестер Сити».

5 из шести последних домашних матчей выиграл «Сити», забив в них 17 голов.

6 побед подряд одержал в премьер-лиге «Тоттенхэм».

7 раз подряд в чемпионате Англии «Тоттенхэм» последний раз побеждал в 1963 году.