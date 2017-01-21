Льорис: При Виллаш-Боаше и Шервуде в «Тоттенхэме» был бардак

«С Почеттино в “Тоттенхэме” мы постоянно растём, и никто не знает, каких ещё высот достигнем. О том, что в нём особенного, я мог бы говорить часами. Уже при знакомстве с Маурисио становиться понятно, что это большая личность. У него есть харизма, иногда он может быть жёстким, когда беседуешь с ним с глаза на глаз, а иногда — наоборот.



Я знаю, о чём говорю, потому что в команде с 2012 года. В первые два сезона работал с двумя другими тренерами (Андре Виллаш-Боаш и Тим Шервуд — Прим. “Чемпионата”), но тогда была совсем другая команда. В какой-то момент даже думал об уходе из клуба. Однако, когда в команду пришёл Почеттино со своим проектом, отношения в команде изменились и стали доверительными. До его прихода в команде был бардак, а сегодня — дисциплина и хорошие взаимоотношения» — цитирует Льориса L`Equipe.