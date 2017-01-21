Льорис: При Виллаш-Боаше и Шервуде в «Тоттенхэме» был бардак
Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис положительно отозвался о нынешнем главном тренере команды Маурисио Почеттино, заявив, что до него при предыдущих наставниках Андре
Виллаш-Боаше и Тиме Шервуде в команде был бардак.
«С Почеттино в “Тоттенхэме” мы постоянно растём, и никто не знает, каких ещё высот достигнем. О том, что в нём особенного, я мог бы говорить часами. Уже при знакомстве с Маурисио становиться понятно, что это большая личность. У него есть харизма, иногда он может быть жёстким, когда беседуешь с ним с глаза на глаз, а иногда — наоборот.
Я знаю, о чём говорю, потому что в команде с 2012 года. В первые два сезона работал с двумя другими тренерами (Андре
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