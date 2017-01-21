Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28504806/
21 января 2017, 13:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Олунга, которым интересуется ЦСКА, может быть продан в Китай за € 4,2 млн

Лучший снайпер шведского «Юргордена» Майкл Олунга может продолжить карьеру в чемпионате Китая, сообщает Expressen.

По информации источника, 22-летний футболист близок к переходу в «Гуйчжоу Чжичэн», который заплатит за трансфер € 4,2 млн. Китайский клуб ближе к приобретению Олунги, чем московский ЦСКА, а о завершении сделки может быть объявлено в ближайшие дни.

«Я ничего не могу подтвердить, но, если Олунга будет продан, то этот трансфер станет самым крупным в истории «Юргордена», — сказал агент игрока Патрик Морк.

«У Олунги, как и других игроков, есть предложения, но пока он является членом нашей команды. Мы ведём переговоры с несколькими клубами, но никакой договорённости ещё нет», — сказал спортивный директор «Юргордена» Боссе Андерссон.

В прошлом сезоне Олунга в 27 матчах чемпионата Швеции забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России