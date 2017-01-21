Олунга, которым интересуется ЦСКА, может быть продан в Китай за € 4,2 млн

По информации источника, 22-летний футболист близок к переходу в «Гуйчжоу Чжичэн», который заплатит за трансфер € 4,2 млн. Китайский клуб ближе к приобретению Олунги, чем московский ЦСКА, а о завершении сделки может быть объявлено в ближайшие дни.



«Я ничего не могу подтвердить, но, если Олунга будет продан, то этот трансфер станет самым крупным в истории «Юргордена», — сказал агент игрока Патрик Морк.

«У Олунги, как и других игроков, есть предложения, но пока он является членом нашей команды. Мы ведём переговоры с несколькими клубами, но никакой договорённости ещё нет», — сказал спортивный директор «Юргордена» Боссе Андерссон.



В прошлом сезоне Олунга в 27 матчах чемпионата Швеции забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.