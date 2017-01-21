Клуб, который с 2018 года будет играть в MLS, хочет приобрести Чичарито
Американский клуб «Лос-Анджелес», который с 2018 года начнёт выступать в MLS (высшей футбольной лиге США и Канады), хочет приобрести нападающего «Байера» Хавьера Эрнандеса.
Как сообщает AS, руководство клуба намерено сделать всё возможное, чтобы заполучить Чичарито, у которого летом 2018 года истекает контракт с «Байером».
«Лос-Анджелес» ищет футболиста мирового уровня, который сможет стать лидером команды на ближайшие пять лет.
Напомним, что 28-летний Чичарито до перехода в «Байер» выступал за «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
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