Клуб, который с 2018 года будет играть в MLS, хочет приобрести Чичарито

Как сообщает AS, руководство клуба намерено сделать всё возможное, чтобы заполучить Чичарито, у которого летом 2018 года истекает контракт с «Байером».



«Лос-Анджелес» ищет футболиста мирового уровня, который сможет стать лидером команды на ближайшие пять лет.

Напомним, что 28-летний Чичарито до перехода в «Байер» выступал за «Реал» и «Манчестер Юнайтед».