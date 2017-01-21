Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28504724/
21 января 2017, 13:36 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кыран» сыграет с кыргызским клубом

Шымкентский «Кыран» в рамках учебно-тренировочных сборов встретится с кыргызским клубом «Дордой», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

<span class=error>Шымкентский</span> <span class=error>Кыран</span> в рамках <nobr>учебно-тренировочных</nobr> сборов встретится с <span class=error>кыргызским</span> клубом <span class=error>Дордой</span> сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Дордой» — участник высшего кыргызского чемпионата по футболу. На данный момент, клуб является серебряным призёром прошлого сезона. В 2014 году клуб из Бишкека завоевывал золотые медали чемпионата.

Представитель Первой лиги Казахстана шымкентский «Кыран» сыграет с бишкекским клубом 21 января. Свой предыдущий товарищеский матч «Дордой» проиграл сопернику из Азербайджана — клубу «Зиру» (1:2).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
20 января

Американская боксерша сфотографировалась с Головкиным

Тренер Чарло не хочет выставлять его против Головкина

Canal de Boxeo: «Головкина от тренировок не останавливает даже снег»