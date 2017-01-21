«Кыран» сыграет с кыргызским клубом
Шымкентский «Кыран» в рамках
учебно-тренировочных сборов встретится с кыргызским клубом «Дордой», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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«Дордой» — участник высшего кыргызского чемпионата по футболу. На данный момент, клуб является серебряным призёром прошлого сезона. В 2014 году клуб из Бишкека завоевывал золотые медали чемпионата.
Представитель Первой лиги Казахстана шымкентский «Кыран» сыграет с бишкекским клубом 21 января. Свой предыдущий товарищеский матч «Дордой» проиграл сопернику из Азербайджана — клубу «Зиру» (1:2).
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