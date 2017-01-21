Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28504530/
21 января 2017, 13:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Анчелотти: Футбол без офсайдов — это другой вид спорта

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился мнением об идеях директора по техническому развитию ФИФА Марко ван Бастена относительно изменений в правилах футбола.

Голландец, в частности, высказал мнение, что развитию футбола пойдёт на пользу отмена правила офсайда.

«Я говорил с ван Бастеном и сказал ему, что если играть в футбол без офсайдов, это будет другой вид спорта. Если они хотят играть в другой вид спорта, они должны сказать нам. Упразднить правило офсайда очень сложно.

Я не против новых правил, но прежде их нужно протестировать. Новые правила появятся. Но не для меня, а для будущего поколения», — цитирует Анчелотти Sport Bild.

Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России