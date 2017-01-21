Анчелотти: Футбол без офсайдов — это другой вид спорта
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился мнением об идеях директора по техническому развитию ФИФА Марко ван Бастена относительно изменений в правилах футбола.
Голландец, в частности, высказал мнение, что развитию футбола пойдёт на пользу отмена правила офсайда.
«Я говорил с ван Бастеном и сказал ему, что если играть в футбол без офсайдов, это будет другой вид спорта. Если они хотят играть в другой вид спорта, они должны сказать нам. Упразднить правило офсайда очень сложно.
Я не против новых правил, но прежде их нужно протестировать. Новые правила появятся. Но не для меня, а для будущего поколения», — цитирует Анчелотти Sport Bild.
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