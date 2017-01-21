Голландец, в частности, высказал мнение, что развитию футбола пойдёт на пользу отмена правила офсайда.



«Я говорил с ван Бастеном и сказал ему, что если играть в футбол без офсайдов, это будет другой вид спорта. Если они хотят играть в другой вид спорта, они должны сказать нам. Упразднить правило офсайда очень сложно.



Я не против новых правил, но прежде их нужно протестировать. Новые правила появятся. Но не для меня, а для будущего поколения», — цитирует Анчелотти Sport Bild.