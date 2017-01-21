Гиггз: Не могу сделать лучшего комплимента Роузу, чем сравнить его с Эвра в МЮ

«Познакомился с Роузом, когда мы выступали в составе сборной Великобритании на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Тогда он впечатлил меня своим умением играть на краю. Сейчас Дэнни превратился в одного из самых физически развитых левых защитников АПЛ. Я не могу сделать ему лучшего комплимента, чем сказать, что он напоминает моего замечательного бывшего одноклубника Патриса Эвра. В “МЮ” француз тоже был быстрым и мощным, а также с мячом мог пролететь мимо оппонента», — написал Гиггз в своей колонке The Telegraph.