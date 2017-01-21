«Иртыш» сыграл вничью с лидером чемпионата Польши

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В первом тайме павлодарцы вышли вперед после того, как Аслан Дарабаев успешно реализовал пенальти. В начале второй половины «Ягеллония» сравняла счет, также ответив точным одиннадцатиметровым ударом. Итог матча — ничья 1:1.

Отметим, что клуб из Белостока с 39 очками на данный момент является лидером польской Экстраклассы.