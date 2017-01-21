Кьеллини: Хочу выиграть скудетто шестой раз подряд, чего никто не делал раньше
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини заявил, что «старая синьора» намерена выиграть скудетто шестой раз подряд, чего не делал никто в истории.
«Ювентус» главенствует на троне итальянского футбола последние пять лет и занимает первое место в таблице текущего чемпионата.
«Я хочу выиграть Серию A шестой раз подряд! Этого никто никогда не делал раньше и это сделало бы нас легендами итальянского спорта. Мы не можем позволить этому шансу ускользнуть. Мы все хотим добиться этого», — заявил 32-летний Кьеллини в интервью Corriere Dello Sport.
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