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21 января 2017, 12:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Кьеллини: Хочу выиграть скудетто шестой раз подряд, чего никто не делал раньше

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини заявил, что «старая синьора» намерена выиграть скудетто шестой раз подряд, чего не делал никто в истории.

«Ювентус» главенствует на троне итальянского футбола последние пять лет и занимает первое место в таблице текущего чемпионата.

«Я хочу выиграть Серию A шестой раз подряд! Этого никто никогда не делал раньше и это сделало бы нас легендами итальянского спорта. Мы не можем позволить этому шансу ускользнуть. Мы все хотим добиться этого», — заявил 32-летний Кьеллини в интервью Corriere Dello Sport.

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