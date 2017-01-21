Гвардиола против «шпор» и ещё 5 матчей, которые стоит посмотреть
Гвардиола попробует остановить кризис «Сити», в Бундеслиге сойдутся два выскочки, а в Италии «Юве» попробует вновь выиграть 1:0.
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»
Когда: 21 января, 20:30
Прогноз: 1:1
«Может быть, я недостаточно хорош для “Манчестер Сити”. Возможно, ожидания от моего перехода были слишком завышены», — кажется, Хосеп Гвардиола начал понимать, что в АПЛ
А против него выйдет «Тоттенхэм», который, по скромному мнению Маурисио Почеттино, сейчас «в 1000 раз сильнее, чем когда он возглавил клуб». О «Тоттенхэме» опять никто не говорит — год назад «шпоры» были в тени «Лестера», сейчас в тени грандов, показывающих выдающийся футбол. Однако «Тоттенхэм» сейчас второй, отставая только от «Челси», к тому же проигравший меньше всех в АПЛ, всего два матча. Может, хоть победа над проблемным «Сити» заставит чаще говорить про «Тоттенхэм»?
«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт»
Когда: 21 января, 20:30
Прогноз: 2:0
Перед Рождеством из «красных быков» сделали неплохую говяжью отбивную, а потом «Лейпциг» закопал интригу в Бундеслиге сам — владелец «РБ» Дитрих Матешиц и Ули Хёнесс затеяли совместный проект по строительству хоккейной арены в Мюнхене. Кажется, война «Баварии» с «Лейпцигом» закончилась, но битва за Лигу чемпионов не заканчивается. Теперь вечно окрылённая команда попробует вырвать перья у «орлов» из Франкфурта. Их стратегия незатейлива: обороняйся, бейся, побеждай. Футбол скучноват, порой жесток, «Айнтрахт» не стесняется включать локти, мелкий фол и другие раздражающие приёмы. Но результат всё равно выше всяческих похвал. Особенно для команды, которая прошлой весной чуть не вылетела из Бундеслиги, а летом набрала игроков в аренду.
Намечается столкновение философий, двух разных футбольных рисунков и одно перчёное противостояние. Нико Ковач, работавший в структуре «Лейпцига», впервые сыграет против «клуба-энергетика» после увольнения оттуда. Мотивации у него будет вагон.
«Милан» — «Наполи»
Когда: 21 января, 22:45
Прогноз: 2:2
«Я прошёл бы все инстанции, чтобы перенести Кубок Африки с зимы на лето», — сказал раздосадованный Маурицио Сарри. На время турнира у него забрали Кулибали, Гуляма и Диавара. Е если с двумя потерями можно
А «Милан», похоже, всерьёз засобирался в Лигу чемпионов. Сусо просится в сборную Испании, М’Байе Ньянг не напоминает дерзкого юнца, который готов прыгать в бассейн с третьего этажа с травмированной ногой, Алессио Романьоли выходит на
«Ювентус» — «Лацио»
Когда: 22 января, 14:30
Прогноз: 1:0
У «Ювентуса» наметился очередной «сезон сурка». Бьянконери проиграли неделю назад во Флоренции, но вы всё равно знаете, как закончится итальянский чемпионат. Во многом
«Атлетик» — «Атлетико»
Когда: 22 января, 18:15
Прогноз: 1:0
Две команды с почти одинаковыми именами будут решать, кто из них атлетичнее и
«Лион» — «Марсель»
Когда: 22 января, 22:45
Прогноз: 2:1
Кролики перестали бояться удава. В таблице чемпионата Франции «ПСЖ» уже давно не первый, а теперь Париж обставили и на трансферном рынке, где шейхи могут перебивать ставку на любого игрока. В Лион приехал Мемфис Депай, а
У «Марселя» с недавних пор деньги тоже водятся — Маргарита
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