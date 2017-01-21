Гвардиола против «шпор» и ещё 5 матчей, которые стоит посмотреть

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

Когда: 21 января, 20:30

Прогноз: 1:1



«Может быть, я недостаточно хорош для “Манчестер Сити”. Возможно, ожидания от моего перехода были слишком завышены», — кажется, Хосеп Гвардиола начал понимать, что в АПЛ что-то пошло не так. Разгромные 0:4 от «Эвертона» заставили Пепа повести команду в кино на «Ла-Ла Ленд», чтобы развеяться, но если испанец закончит сезон без трофеев, это будет уже фильм ужасов. Лидеры не проявляют себя в полной мере, Серхио Агуэро психует, Клаудио Браво играет ногами хуже Джо Харта (даже по статистике).



А против него выйдет «Тоттенхэм», который, по скромному мнению Маурисио Почеттино, сейчас «в 1000 раз сильнее, чем когда он возглавил клуб». О «Тоттенхэме» опять никто не говорит — год назад «шпоры» были в тени «Лестера», сейчас в тени грандов, показывающих выдающийся футбол. Однако «Тоттенхэм» сейчас второй, отставая только от «Челси», к тому же проигравший меньше всех в АПЛ, всего два матча. Может, хоть победа над проблемным «Сити» заставит чаще говорить про «Тоттенхэм»?

«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт»

Когда: 21 января, 20:30

Прогноз: 2:0



Перед Рождеством из «красных быков» сделали неплохую говяжью отбивную, а потом «Лейпциг» закопал интригу в Бундеслиге сам — владелец «РБ» Дитрих Матешиц и Ули Хёнесс затеяли совместный проект по строительству хоккейной арены в Мюнхене. Кажется, война «Баварии» с «Лейпцигом» закончилась, но битва за Лигу чемпионов не заканчивается. Теперь вечно окрылённая команда попробует вырвать перья у «орлов» из Франкфурта. Их стратегия незатейлива: обороняйся, бейся, побеждай. Футбол скучноват, порой жесток, «Айнтрахт» не стесняется включать локти, мелкий фол и другие раздражающие приёмы. Но результат всё равно выше всяческих похвал. Особенно для команды, которая прошлой весной чуть не вылетела из Бундеслиги, а летом набрала игроков в аренду.



Намечается столкновение философий, двух разных футбольных рисунков и одно перчёное противостояние. Нико Ковач, работавший в структуре «Лейпцига», впервые сыграет против «клуба-энергетика» после увольнения оттуда. Мотивации у него будет вагон.

«Милан» — «Наполи»

Когда: 21 января, 22:45

Прогноз: 2:2



«Я прошёл бы все инстанции, чтобы перенести Кубок Африки с зимы на лето», — сказал раздосадованный Маурицио Сарри. На время турнира у него забрали Кулибали, Гуляма и Диавара. Е если с двумя потерями можно как-то жить, то отъезд Калиду Кулибали, ведущего защитника «Наполи», может обойтись слишком дорого. Он — скала, вселяющая в команду спокойствие, а без него в защите неаполитанцев, и без того скроенной так себе, начнётся хаос.



А «Милан», похоже, всерьёз засобирался в Лигу чемпионов. Сусо просится в сборную Испании, М’Байе Ньянг не напоминает дерзкого юнца, который готов прыгать в бассейн с третьего этажа с травмированной ногой, Алессио Романьоли выходит на топ-уровень и готовится разбить тройку ВВС в сборной Италии, а Джиджи Доннарумма просто невероятно надёжен для 18-летнего пацана. Чтобы просочиться в Лигу чемпионов, нужно выигрывать именно такие матчи, как с «Наполи», который пока выше в таблице.

«Ювентус» — «Лацио»

Когда: 22 января, 14:30

Прогноз: 1:0

У «Ювентуса» наметился очередной «сезон сурка». Бьянконери проиграли неделю назад во Флоренции, но вы всё равно знаете, как закончится итальянский чемпионат. Во многом из-за домашней серии побед «Ювентуса», которая тянется уже полтора сезона. Дома чемпион Италии может устало покатывать мяч, спокойно выстраивать оборону, добывать победы на классе, со счётом 1:0. Сколько таких уже было? 22 января в Турин приедет «Лацио», где Симоне Индзаги вновь готовит для бело-голубого Рима место в еврокубках. Но у римлян что ни матч с топ-соперником, то беда. В дерби с «Ромой» защитник Уоллес устроил что-то сюрреалистичное, подарив мяч перед своей штрафной. И в этот раз стоит ждать подобных аномалий.



«Атлетик» — «Атлетико»

Когда: 22 января, 18:15

Прогноз: 1:0



Две команды с почти одинаковыми именами будут решать, кто из них атлетичнее и красно-белее. Но мадридский «Атлетико» в такой битве уже выглядит аутсайдером. С командой Диего Симеоне что-то не так, ей бы сохранить четвёртое место, какая уж тут чемпионская гонка. Симеоне, как говорят, всё ближе к возвращению в Милан. Антуан Гризманн, главная звезда «Атлетико», пока проваливает сезон, чаще светится в рекламных роликах и думает о трансфере в «МЮ». У басков, по сравнению с «Атлетико», идиллия — достаточно сказать, что Ариц Адурис по-прежнему много забивает. Так что Бильбао может ещё сильнее отодвинуть Мадрид от чемпионской гонки.