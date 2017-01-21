Сербский форвард Анес Рушевич пополнил ряды борисовского БАТЭ

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В прошлом сезоне Рушевич выступал на родине в клубе «Нови Пазар», воспитанником которого он является. Ранее состав борисовчан пополнили два белорусских полузащитника Евгений Березкин из новополоцкого «Нафтана» и Владислав Жук из мозырской «Славии». В межсезонье из БАТЭ в греческие клубы уехали нападающий Николай Сигневич, который перешел в «Платаниас», а защитник Виталий Гайдучик играет за «Астерас». В солигорский «Шахтер» перебрался полузащитник Эдгар Олехнович, завершился контракт у его опытного коллеги по амплуа Александра Глеба, новую команду подыскивает и голкипер Артем Сороко.

Футболисты БАТЭ сейчас тренируются на базе в Дудинке и искусственном газоне жодинского стадиона «Торпедо», а 30 января отправятся на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию. Планируется, что там подопечные Александра Ермаковича проведут два контрольных матча — 4 февраля со словенским «Марибором» и 7 февраля с болгарским «Лудогорцем» из Разграда, выступавшим в Лиге чемпионов, а сейчас готовящимся к 1/16 финала Лиги Европы. Домой борисовчане вернутся 13 февраля и через 5 дней снова возьмут курс на Турцию.

Новый футбольный сезон футболисты БАТЭ откроют 11 марта матчем за Суперкубок против обладателя Кубка Беларуси жодинского «Торпедо-БелАЗа».

Вице-чемпион страны минское «Динамо» пока также готовится к сезону дома и сегодня проведут первый спарринг со столичными «Крумкачамi». Через неделю, 28 января команда Сергея Боровского встретится с «Городеей». Оба матча состоятся на стадионе ФК «Минск».

Обладатели бронзы футболисты солигорского «Шахтера» сегодня откроют предсезонную игровую программу — в Пинске подопечные Олега Кубарева встретятся с мозырской «Славией».