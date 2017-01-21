Сербский форвард Анес Рушевич пополнил ряды борисовского БАТЭ
21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередным новобранцем 13-кратных чемпионов Беларуси футболистов борисовского БАТЭ стал 20-летний сербский форвард Анес Рушевич, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе борисовского клуба.
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В прошлом сезоне Рушевич выступал на родине в клубе «Нови Пазар», воспитанником которого он является. Ранее состав борисовчан пополнили два белорусских полузащитника Евгений Березкин из новополоцкого «Нафтана» и Владислав Жук из мозырской «Славии». В межсезонье из БАТЭ в греческие клубы уехали нападающий Николай Сигневич, который перешел в «Платаниас», а защитник Виталий Гайдучик играет за «Астерас». В солигорский «Шахтер» перебрался полузащитник Эдгар Олехнович, завершился контракт у его опытного коллеги по амплуа Александра Глеба, новую команду подыскивает и голкипер Артем Сороко.
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