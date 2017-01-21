Наши за границей. Итоги первой части сезона. Германия
Коноплянка, Скрипник, Федецкий и другие.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вчера возобновились матчи немецкой лиги. А уже сегодня в борьбу вступают украинские легионеры. В связи с этим мы решили вспомнить, как же украинцы в Германии отыграли первую часть сезона.
После неудачной весны летом Евгений Коноплянка чувствовал себя в «Севилье» отлично. Хосе Антонио Рейес, Микаэль
Покупателя, способного заплатить 20 требуемых «Севильей» миллионов евро, не нашлось. Все же вариант с оставшимся без типичных вингеров и страдающим от травм «Шальке» с молодым и менее требовательным тренером Маркусом Вайнцирлем казался очень хорошим. Особенно в свете того, что гельзенкирхенцы подписали еще нескольких талантливых, но не преуспевших в предыдущих клубах игроков. Однако поначалу сильно мешало то, что Вайнцирль видел украинца лишь на правом, нелюбимом им фланге. И 52 плохих минуты против «Баварии», несколько матчей в запасе, активная, но неточная игра против «Герты», толковая — в Лиге Европы против «Ниццы», но бледная на фоне феерящего левого фланга, откуда и пришел единственный гол — Коноплянка поначалу разочаровывал. Несмотря на слова спортивного директора Кристиана Хайделя о его веселости, позитивном настрое и умении делать то, что другим не по силам.
Разочаровывала и его команда, установившая антирекорд клуба по поражениям подряд в лиге в начале сезона (5).
Тем временем конкуренты выбывали один за другим
В целом перевод в центрфорварды раскрыл новые грани его игры. Стало меньше возни с мячом, ненужного дриблинга на фланге и банальных кроссов. Он меньше получал мяч и намного эффективнее работал с ним, быстро выбегая вперед либо замыкая в одно касание. Помогало и отсутствие необходимости бегать за защитником на фланге. И все же Вайнцирль упорно держал Коноплянку в запасе в лиге. И имел право, поскольку его партнеры выдали серию из десяти побед в 12-ти матчах во всех турнирах.
Лишь в ноябре он стал играть больше. И за два месяца набрал 5+2 по схеме «гол+пас». В матче против «Дармштадта» (3:1) пяткой отправив в прорыв партнера (тот заработал ассист навесом) и выведя другого
«Шальке» 11-ый в лиге, а в 1/16 Лиги Европы встретится с «ПАОКом». Всего на счету Коноплянки 11 матчей за немецкий клуб (4 с первых минут, 1 полный, гол и ассист) в лиге, 6 — в Лиге Европы (4, 0, 2 гола и ассист) и один в Кубке (1, 0, два гола). А также два матча Суперкубков за «Севилью» (1, 1, гол). Итого — 18 за «Шальке» (9, 1, пять голов и два ассиста) и два за «Севилью» (гол).
Весной 2016-го главному тренеру «Вердера» Виктору Скрипнику пришлось бороться не только с эпидемиями травм, игровыми и психологическими перепадами и 18-ю соперниками (18-ым он считал журналистов) в Бундеслиге. Но и с оппонентами в Совете Директоров собственного клуба. И тогда он одержал полную победу. Поскольку «Вердер» спасся от вылета (пусть и лишь на 88-ой минуте). А требовавший его увольнения спортивный директор Томас Айхин сам был уволен, на его же место назначен друг Скрипника и его
Летом Бауманн и Скрипник активно поработали на трансферном рынке, а команда очень хорошо выглядела в контрольных матчах. Однако контрольные — это не официальные, а активно — не значит хорошо. В сущности трансферный период был завален. Поскольку подписанные африканские защитники Фаллу Дианье и Ламина Сане как грубо ошибались в предыдущих французских и немецких клубах, так и продолжили в «Вердере». Опытный финский защитник Никлас Мойсандер сразу же серьезно травмировался. Как и недавний форвард сборной Макс Крузе, призванный стать лидером атаки. И опытнейший Клаудио Пицарро, в свои 37 ставший лидером команды весной. И Лука Кальдирола. Преследовали травмы и лучшего игрока команды в сезоне 2015/16 Златко Юнузовича, и обоих Гарсий, и Фина Бартельса, и Арона Йоханссона, и лидера центра поля Баргфреде.
Но дело не только в травмах. Скрипник считал не готовыми играть австрийского вингера Флориана Кайнца, греческого опорника Таноса Пецоса, к тому же отпустил одно из открытий Евро Ласло Кляйнхайслера. И в итоге остался с очень сокращенным составом и кадрово и тактически. Да и к тому же вел себя то слишком упрямо, то слишком непоследовательно. Постоянно тасуя защитников, отправляя игроков на непривычные позиции (новичок Бауэр где только не играл, а апогеем стал выход Юнузовича против «Боруссии» из Менхенгладбаха в центре атаки при «живых» трех форвардах в запасе). И
Раннее увольнение Скрипника после худшего старта команды за 49 лет (4 поражения подряд) никого не удивило. Его требовали болельщики еще в кубковом матче против «Лотте» (1:2) из Бундеслиги 3. После обидного поражения от «Аугсбурга» (1:2, без решений в атаке и без борьбы до последнего) Бауманн заговорил о том, сколько нервов болельщики потратили в последние годы. После 0:6 от «Баварии» (бременцы просто убегали от мяча) из Совета Директоров начали доноситься голоса о том, что Скрипнику пора давать результат. А после 1:4 в Менхенгладбахе (хозяева легко справлялись с наконец появившимся, но жутко неорганизованным высоким прессингом соперника) и тренер, и игроки откровенно говорили о «катастрофе», «стыде» и «позоре». И в тот же день Скрипник был уволен.
Очень маленький бюджет, ужасный стадион, уход творца прошлогоднего чуда Дирка Шустера и приход вместо него малоуспешного Норберта Майера, подписание лишь свободных агентов, провалившихся в предыдущих клубах — особых шансов выжить в Бундеслиге у «Дармштадта» (рекордная в истории плата за трансфер которого составляет жалкие полмиллиона евро) не было. В сущности, покинувший «Днепр» Артем Федецкий был самым статусным игроком команды. И начал он ассистом в кубковом матче против «Бремерсхавена» из Пятого дивизиона (7:0). Однако уже в первом туре лиги в Кельне (0:2) был просто разорван в клочья Леонардо Биттенкуртом и Йонасом Хектором (в немецкой прессе даже писали, что, заменив украинца на 57-ой минуте, Майер «пожалел его и избавил от страданий»). И доверие тренера к подопечному пошатнулось.
Федецкий в следующий месяц играл через раз. Против «Хоффенхайма» (1:1) отработал очень хорошо. А вот в борьбе против «Вердера» и его звезды олимпийского медалиста и
Лишь в конце ноября балансировавшему между запасом и трибуной Артему начало везти. После восьми поражений подряд (а в первых турах «лилии» еще выглядели неплохо) Майер был уволен, Хен надолго выбыл
«Дармштадт» занимает прочное последнее место в лиге. Федецкий отыграл восемь матчей лиги и Кубка (8, 5, один ассист).
Денис Олейник уже в «Витессе» продемонстрировал свое умение продираться со скамьи запасных в стартовый состав и прогрессировать по ходу сезона. И гол «Хоффенхайму» в том самом, лучшем для украинцев матче всего за 15 игровых минут (добил с метра), казалось, начинал его очередной прорыв. Но Майер говорил о плохой форме, затем начались проблемы с коленом, в итоге приведшие к операции. Так что обычно Денис даже не попадал в заявку. В целом отыграв 36 минут в трех матчах.
Тренер вратарей «лилий» очень хорошо отзывался о работе Игоря Березовского на тренировках, однако сетовал на отсутствие у того паспорта ЕС. Так что украинский голкипер так и не сыграл ни одной минуты, лишь трижды попав в заявку.
Владлен Юрченко весной благодаря эпидемии травм отыграл несколько очень неплохих матчей на непривычной позиции опорника. Так что и в новом сезоне на него рассчитывали как на игрока ротации. Однако травма в молодежной сборной надолго выбыла его из игры. Пришлось восстанавливаться, а затем играть за дубль. Лишь в декабре он вернулся. И в ничего не значащем матче Лиги Чемпионов против «Монако» (3:0) сразу же отметился голом блестящим ударом в девятку
Против десяти игроков «Шальке» он получил 45 минут второго тайма, плохо справлялся с Коноплянкой и гораздо лучше — перейдя левее. Откуда несколько раз опасно (хоть и неточно) забрасывал в штрафную. Нанес неточный крученый удар с ее линии, технично пройдя двоих. А против «Кельна» (1:1) благодаря травмам и дисквалификациям получил место в «старте». И вновь активно работал в опорной зоне (77 касаний мяча, 6 перехватов), еще и нанесши два заблокированных удара и в свою очередь заблокировав два. Но в целом, по меткому выражению журналиста Spox, пришел лишь ополоснуться, не погружаясь в воду.
«Байер» девятый в лиге, а в 1/16 Лиги Чемпионов (закончил вторым в группе) встретится с мадридским «Атлетико».
В первые несколько месяцев Борис Тащи был игроком запаса «Штутгарта» из Бундеслиги 2. И все же получал игровые минуты, даже выйдя в старте в двух матчах лиги и Кубка. В последнем, против «Хомбурга» из Четвертого дивизиона (3:0), даже забил гол, замкнув с пары метров навес. Однако травма отправила его во вторую команду, и в заявке первой с конца октября он не появлялся. Всего отыграл семь матчей Бундеслиги 2 и Кубка, забив один гол, и три матча за дубль в Четвертом дивизионе.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter