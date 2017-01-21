Наши за границей. Итоги первой части сезона. Германия

Вчера возобновились матчи немецкой лиги. А уже сегодня в борьбу вступают украинские легионеры. В связи с этим мы решили вспомнить, как же украинцы в Германии отыграли первую часть сезона.

После неудачной весны летом Евгений Коноплянка чувствовал себя в «Севилье» отлично. Хосе Антонио Рейес, Микаэль Крон-Дели и защитник Коке (даже ему украинец проиграл конкуренцию за место вингера) покинули клуб, а новый главный тренер Хорхе Сампаоли считался гораздо более нацеленным на владение мячом и атаку и поощряющим креатив, чем Унаи Эмери. Так что новый десятый номер стал лучшим бомбардиром летних сборов команды, а по мнению многих — и лучшим игроком, сообщая о том, что наконец наслаждается футболом. Однако главные принципы Сампаоли, верного ученика Марсело Бьелсы — сумасшедший прессинг и скорость — оказались же и главными минусами часто поздно расстающегося с мячом и не любящего прессинговать игрока. И после проигранного «Реалу» матча Суперкубка Европы (гол с пенальти, но неповоротливость и два вчистую проигранных правому защитнику соперника Карвахалю голевых эпизода), а главное — после слов Сампаоли о прямолинейности привязанного к флангу подопечного и жесткого разговора между ними стало ясно, что Евгению нужно уходить. Тем более что быстрые и трудолюбивые Витоло и Кийотаке (японский новичок) отлично действовали на флангах, забив шесть мячей в ворота «Хетафе» уже в первом туре.

Покупателя, способного заплатить 20 требуемых «Севильей» миллионов евро, не нашлось. Все же вариант с оставшимся без типичных вингеров и страдающим от травм «Шальке» с молодым и менее требовательным тренером Маркусом Вайнцирлем казался очень хорошим. Особенно в свете того, что гельзенкирхенцы подписали еще нескольких талантливых, но не преуспевших в предыдущих клубах игроков. Однако поначалу сильно мешало то, что Вайнцирль видел украинца лишь на правом, нелюбимом им фланге. И 52 плохих минуты против «Баварии», несколько матчей в запасе, активная, но неточная игра против «Герты», толковая — в Лиге Европы против «Ниццы», но бледная на фоне феерящего левого фланга, откуда и пришел единственный гол — Коноплянка поначалу разочаровывал. Несмотря на слова спортивного директора Кристиана Хайделя о его веселости, позитивном настрое и умении делать то, что другим не по силам.

Разочаровывала и его команда, установившая антирекорд клуба по поражениям подряд в лиге в начале сезона (5).

Тем временем конкуренты выбывали один за другим из-за травм, «Шальке» начал выходить из кризиса. Главным образом благодаря тому, что Вайнцирль упорно наигрывал один и тот же состав. Остальным давая шанс лишь в Кубках. Именно там запасной Коноплянка стал звездой. Против «Краснодара» (1:0) впервые сыграв на любимом левом фланге и нанеся больше ударов по воротам, чем другие (среди них гол классным ударом с отскока и смелый удар ножницами). По воротам «Нюрнберга» из Бундеслиги 2 (3:2) в Кубке Германии он уже из центра атаки (Вайнцирль перешел на 3−5−2) нанес больше ударов, чем все остальные партнеры вместе взятые, забив два гола с угловых (пяткой и на добивании) и заслужив от «Киккера» кличку «Кинг Коно». Против того же «Краснодара» (2:0) в гостях поучаствовал в обоих голах (Бенталеб добил после его выхода один-на-один и сейва вратаря) и вообще часто перехватывал мяч и разворачивал быстрые контратаки. А против «Ниццы» (1:0) отобрал мяч у защитника и вновь забил. И в итоге был признан УЕФА одним из лучших игроков тура.

В целом перевод в центрфорварды раскрыл новые грани его игры. Стало меньше возни с мячом, ненужного дриблинга на фланге и банальных кроссов. Он меньше получал мяч и намного эффективнее работал с ним, быстро выбегая вперед либо замыкая в одно касание. Помогало и отсутствие необходимости бегать за защитником на фланге. И все же Вайнцирль упорно держал Коноплянку в запасе в лиге. И имел право, поскольку его партнеры выдали серию из десяти побед в 12-ти матчах во всех турнирах.

Лишь в ноябре он стал играть больше. И за два месяца набрал 5+2 по схеме «гол+пас». В матче против «Дармштадта» (3:1) пяткой отправив в прорыв партнера (тот заработал ассист навесом) и выведя другого один-на-один (гол). А против «Байера» (0:1) был главной ударной силой игравшего с пятой минуты вдесятером «Шальке», регулярно отлично выбегал в контратаки, вновь угрожая воротам больше, чем все партнеры вместе взятые и уходил с поля под овации болельщиков. Но ему жутко не везло в этом матче, да и кризис команды (4 матча без побед подряд) уже начинался. Он еще успел забить головой в ворота «Фрайбурга» (1:1), а против «Гамбурга» (1:2) не использовал супершанс. Однако команда в этих матчах в атаке играла ужасно, примитивно, зачем-то все забрасывая ему под верховую борьбу. Так что и украинец выглядел слабо. И в том же «Киккере» уже заговорили о провале проекта «центрфорвард Коноплянка».

«Шальке» 11-ый в лиге, а в 1/16 Лиги Европы встретится с «ПАОКом». Всего на счету Коноплянки 11 матчей за немецкий клуб (4 с первых минут, 1 полный, гол и ассист) в лиге, 6 — в Лиге Европы (4, 0, 2 гола и ассист) и один в Кубке (1, 0, два гола). А также два матча Суперкубков за «Севилью» (1, 1, гол). Итого — 18 за «Шальке» (9, 1, пять голов и два ассиста) и два за «Севилью» (гол).

Весной 2016-го главному тренеру «Вердера» Виктору Скрипнику пришлось бороться не только с эпидемиями травм, игровыми и психологическими перепадами и 18-ю соперниками (18-ым он считал журналистов) в Бундеслиге. Но и с оппонентами в Совете Директоров собственного клуба. И тогда он одержал полную победу. Поскольку «Вердер» спасся от вылета (пусть и лишь на 88-ой минуте). А требовавший его увольнения спортивный директор Томас Айхин сам был уволен, на его же место назначен друг Скрипника и его экс-партнер на поле «Везерштадиона» Франк Бауманн.

Летом Бауманн и Скрипник активно поработали на трансферном рынке, а команда очень хорошо выглядела в контрольных матчах. Однако контрольные — это не официальные, а активно — не значит хорошо. В сущности трансферный период был завален. Поскольку подписанные африканские защитники Фаллу Дианье и Ламина Сане как грубо ошибались в предыдущих французских и немецких клубах, так и продолжили в «Вердере». Опытный финский защитник Никлас Мойсандер сразу же серьезно травмировался. Как и недавний форвард сборной Макс Крузе, призванный стать лидером атаки. И опытнейший Клаудио Пицарро, в свои 37 ставший лидером команды весной. И Лука Кальдирола. Преследовали травмы и лучшего игрока команды в сезоне 2015/16 Златко Юнузовича, и обоих Гарсий, и Фина Бартельса, и Арона Йоханссона, и лидера центра поля Баргфреде.

Но дело не только в травмах. Скрипник считал не готовыми играть австрийского вингера Флориана Кайнца, греческого опорника Таноса Пецоса, к тому же отпустил одно из открытий Евро Ласло Кляйнхайслера. И в итоге остался с очень сокращенным составом и кадрово и тактически. Да и к тому же вел себя то слишком упрямо, то слишком непоследовательно. Постоянно тасуя защитников, отправляя игроков на непривычные позиции (новичок Бауэр где только не играл, а апогеем стал выход Юнузовича против «Боруссии» из Менхенгладбаха в центре атаки при «живых» трех форвардах в запасе). И почему-то упорно выставлял лишь одного опорника. Так что команда ожидаемо страдала от жуткой несбалансированности в центре поля и из-за отсутствия как по-настоящему жесткого, так и разыгрывающего опорника. Что ударяло и по психологии мягкого и неспособного бороться «Вердера». И шесть миллионов, в последний день августа выложенные за Сержа Гнабри, не помогли, поскольку нужен бременцам был прежде всего не атакер, пусть даже и такой сильный.

Раннее увольнение Скрипника после худшего старта команды за 49 лет (4 поражения подряд) никого не удивило. Его требовали болельщики еще в кубковом матче против «Лотте» (1:2) из Бундеслиги 3. После обидного поражения от «Аугсбурга» (1:2, без решений в атаке и без борьбы до последнего) Бауманн заговорил о том, сколько нервов болельщики потратили в последние годы. После 0:6 от «Баварии» (бременцы просто убегали от мяча) из Совета Директоров начали доноситься голоса о том, что Скрипнику пора давать результат. А после 1:4 в Менхенгладбахе (хозяева легко справлялись с наконец появившимся, но жутко неорганизованным высоким прессингом соперника) и тренер, и игроки откровенно говорили о «катастрофе», «стыде» и «позоре». И в тот же день Скрипник был уволен.

Очень маленький бюджет, ужасный стадион, уход творца прошлогоднего чуда Дирка Шустера и приход вместо него малоуспешного Норберта Майера, подписание лишь свободных агентов, провалившихся в предыдущих клубах — особых шансов выжить в Бундеслиге у «Дармштадта» (рекордная в истории плата за трансфер которого составляет жалкие полмиллиона евро) не было. В сущности, покинувший «Днепр» Артем Федецкий был самым статусным игроком команды. И начал он ассистом в кубковом матче против «Бремерсхавена» из Пятого дивизиона (7:0). Однако уже в первом туре лиги в Кельне (0:2) был просто разорван в клочья Леонардо Биттенкуртом и Йонасом Хектором (в немецкой прессе даже писали, что, заменив украинца на 57-ой минуте, Майер «пожалел его и избавил от страданий»). И доверие тренера к подопечному пошатнулось.

Федецкий в следующий месяц играл через раз. Против «Хоффенхайма» (1:1) отработал очень хорошо. А вот в борьбе против «Вердера» и его звезды олимпийского медалиста и экс-игрока «Арсенала» Сержа Гнабри слишком нервничал, фолил, часто не успевал, да еще и получил удар в голову. Потому и был заменен уже на 30-ой минуте. Не пожав руку тренеру. После чего Майер, на словах усиленно успокаивая всех, не деле начал искать варианты и усиленно задействовать на правом фланге номинальных вингеров Юнгвирта и Сиригу. А затем запустил проект переквалификации центрального защитника Хена в правого.

Лишь в конце ноября балансировавшему между запасом и трибуной Артему начало везти. После восьми поражений подряд (а в первых турах «лилии» еще выглядели неплохо) Майер был уволен, Хен надолго выбыл из-за травмы, а временный тренер Рамон Берндрот доверял украинцу, выпустив его на поле трижды подряд. Но еще при Майере Федецкий неудачно отыграл против Чупо-Мотинга и Колашинаца из «Шальке», заработавших 2 гола и ассист на двоих, уже при Берндроте отыграл 85 отличных минут против «Фрайбурга» (1:1) и в обороне, и в атаке (удар в стойку и почти автогол после его заброса были чуть ли не единственными действиями «Дармштадта» в атаке), но на 86-ой привез пенальти, пусть и решение арбитра было очень неоднозначным. А левый вингер и защитник «Герты» (0:2) делали что хотели, также выйдя на два гола и ассист. Один из голов состоялся после потери Артема в чужой штрафной. Лишь против «Баварии» (0:1) оборона «Дармштадта» отыграла очень прилично, остановив грозного соперника. И Федецкий получил низкие оценки лишь в духе общей низкой оценки матча. И из-за полной инертности в атаке, отличавшей его и во всех других матчах.

«Дармштадт» занимает прочное последнее место в лиге. Федецкий отыграл восемь матчей лиги и Кубка (8, 5, один ассист).

Денис Олейник уже в «Витессе» продемонстрировал свое умение продираться со скамьи запасных в стартовый состав и прогрессировать по ходу сезона. И гол «Хоффенхайму» в том самом, лучшем для украинцев матче всего за 15 игровых минут (добил с метра), казалось, начинал его очередной прорыв. Но Майер говорил о плохой форме, затем начались проблемы с коленом, в итоге приведшие к операции. Так что обычно Денис даже не попадал в заявку. В целом отыграв 36 минут в трех матчах.

Тренер вратарей «лилий» очень хорошо отзывался о работе Игоря Березовского на тренировках, однако сетовал на отсутствие у того паспорта ЕС. Так что украинский голкипер так и не сыграл ни одной минуты, лишь трижды попав в заявку.

Владлен Юрченко весной благодаря эпидемии травм отыграл несколько очень неплохих матчей на непривычной позиции опорника. Так что и в новом сезоне на него рассчитывали как на игрока ротации. Однако травма в молодежной сборной надолго выбыла его из игры. Пришлось восстанавливаться, а затем играть за дубль. Лишь в декабре он вернулся. И в ничего не значащем матче Лиги Чемпионов против «Монако» (3:0) сразу же отметился голом блестящим ударом в девятку из-за пределов штрафной. Да и в целом очень много работал, активничал, нанес еще один опасный удар издали. Пусть из-за недостатка физической готовности и проиграл большинство единоборств (13 из 17-ти).

Против десяти игроков «Шальке» он получил 45 минут второго тайма, плохо справлялся с Коноплянкой и гораздо лучше — перейдя левее. Откуда несколько раз опасно (хоть и неточно) забрасывал в штрафную. Нанес неточный крученый удар с ее линии, технично пройдя двоих. А против «Кельна» (1:1) благодаря травмам и дисквалификациям получил место в «старте». И вновь активно работал в опорной зоне (77 касаний мяча, 6 перехватов), еще и нанесши два заблокированных удара и в свою очередь заблокировав два. Но в целом, по меткому выражению журналиста Spox, пришел лишь ополоснуться, не погружаясь в воду.

«Байер» девятый в лиге, а в 1/16 Лиги Чемпионов (закончил вторым в группе) встретится с мадридским «Атлетико».

В первые несколько месяцев Борис Тащи был игроком запаса «Штутгарта» из Бундеслиги 2. И все же получал игровые минуты, даже выйдя в старте в двух матчах лиги и Кубка. В последнем, против «Хомбурга» из Четвертого дивизиона (3:0), даже забил гол, замкнув с пары метров навес. Однако травма отправила его во вторую команду, и в заявке первой с конца октября он не появлялся. Всего отыграл семь матчей Бундеслиги 2 и Кубка, забив один гол, и три матча за дубль в Четвертом дивизионе.