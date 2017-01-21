Ступар: Назначение Коллины не повлияет на его работу в Украине. Отказываться от наших денег итальянец не будет

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Пьерлуиджи Коллина получил новое назначение. Теперь итальянец, который сейчас работает в Федерации футбола Украины, УЕФА, а также профессионально связан с итальянской федерацией, трудиться еще и в структуре ФИФА. На днях Коллина возглавил судейский Комитет данной организации.

О том, заслуживает ли итальянец такого признания, а также повлияет ли новая должность Коллины на перспективы украинских арбитров, UA-Футбол пообщался с экспертом, экс-арбитром ФИФА Мирославом Ступаром.

В первую очередь, Мирослав Иванович посмотрел на назначение Коллины сквозь призму работы итальянца в украинской федерации.

— Персона Коллины заслуживает похвалы. Его помнят как хорошего арбитра. Он пользуется большим авторитетом не только в европейском, но и в мировом футболе. Поэтому, когда возникла потребность заменить Анхеля Марию Ильяра, который до этого занимал должность Председателя судейского комитета ФИФА, именно кандидатура Коллины оказалась наиболее подходящей.

Я не знаю того, какой из Коллины менеджер. Но владею фактами. Пьерлуиджи — старший офицер Комитета арбитров УЕФА и Куратор судейского корпуса ФФУ. А за красивые глаза таких должностей не предлагают. С другой стороны, знаю и то, что за шесть лет работы в Украине Коллина не достиг успехов. По крайней мере, можно было бы достичь гораздо большего. Хотя, сам Куратор утверждает, что качество украинского судейства улучшилась, — отмечает Мирослав Ступар.

Но это — мнение Коллины. У нас же, — тех, кто следит за работой украинских арбитров, — есть основания утверждать другое. Коллина топчется на месте. Особых положительных сдвигов нет. Здесь снова приходится говорить о том, о чем мы уже неоднократно говорили: нужно чаще менять людей, проводить ротацию, больше доверять молодым арбитрам. Яркий пример — Николай Балакин, который хорошо себя зарекомендовал и получил статус арбитра ФИФА.

Мирослав Ступар рассказал об изменениях, которые произошли в судейском корпусе украинской лиги, а также обратил внимание на опыт других федераций в плане работы с судьями.

— Что имеем сейчас? В список 20-ти арбитров Лиги Пари-Матч из новых лиц включили только одного Николая Кривоносова из Киева. И вернули в список Виталия Романова. Последнее, — возвращение Романова, — не считаю правильным решением. Но это право Коллины. Возможно, Куратор убежден в том, что Виталий сделал правильные выводы из своего наказания.

У нас есть яркий пример Англии. Авторитетного Майка Дина отстранили от работы в АПЛ, переведя его на матчи Чемпионшипа. Но это отстранение не произошло на ровном месте. С судьей переговорили, проанализировали работу, указали на недостатки — и предложили Дину опуститься на более низкий уровень. Это — действенный метод.

То, что Коллина возглавил судейский комитет ФИФА — позитив для наших арбитров. По крайней мере, в теории Коллина будет иметь больше возможностей продвигать украинских судей. И если кто-то проявит себя по-настоящему хорошо, то сможет перейти в элит-группу, представители которой судят матчи чемпионатов мира и Европы.

Однако, опять возвращаемся к исходной точке. То, как Коллина работает в Украине, заставляет скептически поглядывать на новое назначение итальянца. У нас лоббируют интересы откровенно слабых арбитров. Пример? Конечно же, Евгений Арановский. Последний постоянно ошибается в не самых сложных матчах, — но продолжает получать назначения. Где же гарантия того, что Коллина на новой должности будет работать в отношении украинских судей беспринципно, а не так, как сейчас? — задается вопросом эксперт.

Наконец, Мирослав Иванович подытожил разговор взглядом в ближайшее будущее.

— Как бы то ни было, Коллину поздравляем с новой должностью. Но не думаю, что это назначение как-то повлияет на работу итальянца в Украине. Ведь такой зарплаты как у нас Пьерлуиджи точно нигде больше не получит и отказываться от наших денег не будет.

Возможно, итальянец поддержит инициативу Марко ван Бастена, — в прошлом выдающегося футболиста, а ныне Технического директора ФИФА, — который предложил свою модель изменения правил Игры? Впрочем, если эта поддержка и будет — то только теоретическая. Ибо на практике Комитет арбитров ФИФА, которым будет руководить Коллина, не владеет полномочиями менять правила. Правила менять может только специальный орган — Международный совет футбольных ассоциаций.