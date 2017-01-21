Гвардьолу ждет очередное разочарование

21 января, суббота.

15.30. ЛИВЕРПУЛЬ — СУОНСИ.

«Ливерпуль» отвратительно сыграл в Плимуте, но все-таки одолел команду четвертого по силе дивизиона с минимальным счетом и вышел в 1/16 финала Кубка Англии. В той игре принимали участие многие футболисты основы, что наверняка скажется на состоянии команды в субботней встрече со «Суонси». Однако «лебеди» пока настолько слабы, что рассчитывать на их успех в Ливерпуле попросту наивно. Валлийцам не помогла и встряска, вызванная назначением нового главного тренера — пока оба матча при Поле Ламберте «Суонси» проиграл. Проиграет и на этот раз: «лебеди» в этом сезоне ужасно выступают в гостях, а на «Энфилде» не набирали очков уже четыре встречи подряд.

Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.23 — Н 6.71 — П2 12.00.

18.00. ВЕСТ БРОМВИЧ — САНДЕРЛЕНД.

Неделю назад «дрозды» были уничтожены «Тоттенхэмом» в Лондоне, а до этого дома уступили «Дерби Каунти» в Кубке. Но о кризисе говорить рано: в кубковой игре «Вест Бромвич» выставил резервный состав, а в чемпионате команда Тони Пьюлиса в текущем сезоне постоянно проигрывает лидерам. «Сандерленд» — аутсайдер. К тому же, «черные коты» обходятся без побед уже четыре матча, да и кадровая ситуация кошмарна из-за травм и Кубка африканских наций. «Вест Бромвич» должен без проблем побеждать.

Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.69 — Н 3.79 — П2 5.37.

18.00. СТОУК СИТИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД.

«МЮ» еле вырвал ничью в домашней встрече с «Ливерпулем» и произвел жалкое впечатление по игре в первом тайме. Впрочем, «красные дьяволы» все еще остаются в хорошей форме — 16 матчей без поражений. Но в гостях у «Стоука» набрать очки «Юнайтед» будет тяжело: «гончары» проиграли лишь раз в восьми последних домашних матчах чемпионата и к встрече с «МЮ» они подходят в хорошем настроении после двух побед кряду. Мало того, три последних визита на «Британию» заканчивались для «красных дьяволов» потерей очков. Вероятно, и сейчас Жозе Моуринью не сможет выиграть.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 5.71 — Н 4.05 — П2 1.62.

18.00. КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЭВЕРТОН.

Назначение Сэма Эллардайса пока не производит ожидаемого эффекта — экс-тренер сборной Англии набрал всего одно очко в четырех матчах премьер-лиги. На этом удручающем фоне «Эвертон» выглядит настоящим грандом — Роналд Куман наконец-то наладил командную игру, и «ириски» начали набирать очки и творить сенсации (привет «Манчестер Сити»). Более того, сенсацией будет и поражение «Эвертона» на «Селхерст Парк», но в это верится с трудом.

Прогноз «СЭ» — 0:2. Прогноз WinLine — П1 3.14 — Н 3.32 — П2 2.38.

18.00. МИДЛСБРО — ВЕСТ ХЭМ.

Похоже, без Пайета «Вест Хэму» даже проще: в прошлом туре «молотобойцы» впервые в чемпионате разгромно победили дома, а француз в это время где-то сидел и размышлял о своем будущем. Может быть, «Мидлсбро» стоит тоже отправить в опалу какого-нибудь игрока, чтобы встряхнуть команду — «Боро» весь сезон барахтается в опасной близости от зоны вылета и улучшений все не видно. «Вест Хэм» вполне может выиграть второй матч подряд.

Прогноз «СЭ» — 0:1. Прогноз WinLine — П1 2.45 — Н 3.18 — П2 3.16.

18.00. БОРНМУТ — УОТФОРД.

«Борнмут» никак не может обрести стабильность: вслед за неплохим матчем с «Арсеналом» последовал вылет из Кубка от «Миллуолла» и поражение от «Халла». «Уотфорд», правда, тоже далек от максимальной мощности и тоже испытывает проблемы со стабильностью. Пять из шести последних очных встреч этих команд завершились вничью, и сейчас этот исход наверняка повторится.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 1.84 — Н 3.66 — П2 4.46.

20.30. МАНЧЕСТЕР СИТИ — ТОТТЕНХЭМ.

У Пепа Гвардьолы серьезные проблемы. Разгромное поражение от «Эвертона» не только отбросило «Манчестер Сити» за пределы лидирующей четверки, но и обнажило бардак в игре «горожан». Хуже всего отношение самого каталонца к происходящему: отрешенный взгляд во время матча в Ливерпуле и слова о вылете из чемпионской гонки после. Как в такой ситуации мотивировать команду на игру с порхающим высоко в небе «Тоттенхэмом»? Наблюдать за игрой «шпор» в этом сезоне — одно удовольствие. В отличие от «Сити», лондонцы не тужатся в каждой встрече, а летают. В первом круге «шпоры» едва не разгромили находившихся тогда в форме «горожан». А уж сейчас, когда «Сити» в нокдауне….

Прогноз «СЭ» — 1:3. Прогноз WinLine — П1 2.11 — Н 3.53 — П2 3.54.

22 января, воскресенье.

15.00. САУТГЕМПТОН — ЛЕСТЕР.

Травма Остина подкосила «Саутгемптон»: «святые» потерпели четыре поражения подряд и рухнули во вторую половину таблицы. У «Лестера» дела не лучше: чемпиона весь сезон шатает из стороны в сторону, а в гостях он и вовсе набрал всего три очка в десяти матчах. Обе команды находятся в плохой форме, так что поставим на ничью.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 1.81 — Н 3.47 — П2 4.79.

17.15. АРСЕНАЛ — БЕРНЛИ.

Если бы «Бернли» играл дома, то очки «канонирам» были бы отнюдь не гарантированы, но в гостях «бордовые» в этом сезоне безнадежны — всего одно набранное очко. Зимой «Бернли» стал играть заметно лучше и даже переместился в верхнюю десятку, но после визита на «Эмирейтс» команда Шона Дайча вернется на привычные позиции — лондонцы в этом сезоне почти всегда побеждают середняков и аутсайдеров.

Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.20 — Н 6.85 — П2 13.00.

19.30. ЧЕЛСИ — ХАЛЛ.

Диегу Коста вернулся к тренировкам, так что конфликт вроде бы исчерпан. Впрочем, что с ним, что без него «Челси» обязан громить «Халл» — да, «тигры» в прошлом туре неожиданно одолели «Борнмут», но рыбешку пожирнее Марку Силва не поймает. Тремя набранными очками в игре с «Лестером» «Челси» доказал, что обрыв победной серии и недопонимание между Конте и Костой не повлияли на лидера. Разгрома не будет — Марку Силва встряхнул и собрал команду. Но класс даст знать о себе.

Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.17 — Н 7.25 — П2 16.00.