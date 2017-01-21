ФИФА позволила камерунцу Матипу играть за «Ливерпуль»

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Ранее Матип и еще шесть футболистов сборной Камеруна отказались от участия в Кубке африканских наций. Сообщалось, что Федерация футбола Камеруна может попросить ФИФА запретить этим игрокам выступать за свои клубы в течение всего турнира. Международная федерация не стала налагать запрет на выступления игрока за «Ливерпуль».

Кубок Африки проходит в Габоне и завершится 5 февраля. В настоящее время сборная Камеруна занимает первое место в группе, набрав в двух матчах четыре очка.