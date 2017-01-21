Спортивный директор «Барселоны» уверен, что Месси продлит контракт с клубом

Ранее сообщалось об интересе к 29-летнему аргентинцу со стороны ряда китайских клубов, а также английского «Манчестер Сити», который готов предложить за него рекордные 100 миллионов фунтов. Контракт игрока с «Барселоной» истекает в июне 2018 года.

«Вы просто должны посмотреть в его глаза, — сказал Фернандес. — Лео очень счастлив в Барселоне, он счастлив в клубе. Мы очень рады, что наконец-то придем к благоприятному решению вопроса о его контракте».

Месси перешел в «Барселону» в возрасте 13 лет. В составе испанского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец пять раз завоевывал «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира.

В текущем сезоне он провел за «Барселону» 25 матчей в различных турнирах, в которых забил 27 голов и отдал девять результативных передач.