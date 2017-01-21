Аймбетов получил травму
Новичок кокшетауского «Окжетпеса» Абат Аймбетов получил травму ноги, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Молодой нападающий кокшетауского «Окжетпеса» получил травму ноги и проходит курс реабилитации в столице России.
Пока что о степени тяжести полученной травмы неизвестно, клуб никаких заявлений касательно этого не делал. Напомним, что Абат Аймбетов на правах аренды в это межсезонье перешёл из «Актобе» в «Окжетпес».
Всего в актюбинском клубе в предыдущем сезоне Аймбетов два раза появлялся на поле.
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