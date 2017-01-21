Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28503652/
21 января 2017, 10:55 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Аймбетов получил травму

Новичок кокшетауского «Окжетпеса» Абат Аймбетов получил травму ноги, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Новичок кокшетауского Окжетпеса <span class=error>Абат</span> <span class=error>Аймбетов</span> получил травму ноги сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Молодой нападающий кокшетауского «Окжетпеса» получил травму ноги и проходит курс реабилитации в столице России.

Пока что о степени тяжести полученной травмы неизвестно, клуб никаких заявлений касательно этого не делал. Напомним, что Абат Аймбетов на правах аренды в это межсезонье перешёл из «Актобе» в «Окжетпес».

Всего в актюбинском клубе в предыдущем сезоне Аймбетов два раза появлялся на поле.

Окжетпес
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Все новости
20 января

Американская боксерша сфотографировалась с Головкиным

Тренер Чарло не хочет выставлять его против Головкина

Canal de Boxeo: «Головкина от тренировок не останавливает даже снег»