Роналдиньо может вернуться на пост посла «Барселоны» в мире

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Издание отмечает, что 36-летний бразилец ранее провел переговоры о возвращении в команду с президентом клуба Хосепом Бартомеу. Официально о возвращении Роналдиньо должно быть объявлено на следующей неделе. Ранее он заявлял о намерении официально завершить карьеру футболиста в 2017 году.

Бразилец уже занимал данный пост в октябре 2016 года, он прогулял свой первый рабочий день в качестве посла клуба, после чего о его роли в команде не сообщалось.

Полузащитник известен по выступлениям за французский ПСЖ, «Барселону» и итальянский «Милан». Роналдиньо дважды становился чемпионом Испании (2005, 2006), а также чемпионом Италии (2011). С «Барселоной» он стал победителем Лиги чемпионов в 2006 году. В 2005 году он получил приз «Золотой мяч», вручаемый в то время лучшему футболисту Европы.

В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира в 2002 году. Всего за национальную команду полузащитник провел 96 матчей и забил 33 гола.