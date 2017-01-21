Витор Жуниор подписал контракт с «Актобе»

30-летний атакующий полузащитник Витор Жуниор (рост 167 см) вдоволь поездил по миру. Воспитанник бразильского «Интернасьонала» начинал свою профессиональную карьеру в этом клубе, после играл на правах аренды за «Крузейро», пробовал свои силы в хорватском «Динамо» (Загреб), где провел, впрочем, только 5 матчей, и словенском «Копере». После, ненадолго погостив дома («Спорт Ресифе» и «Сантос»), представитель страны, где много диких обезьян, отбыл в Японию, где играл за «Кавасаки Фронтале», затем вновь оказался в Бразилии («Атлетико Гоияниенсе», «Коринтианс», «Ботафого», опять «Интернасьонал», «Куритиба», «Фигейренсе»), а с 2015 года снова выступал в Азии — в Таиланде за «Нави» и Саудовской Аравии за «Аль-Кадисию». Итого — 14 клубов за 12 лет профессиональной карьеры.



С мая 2016 года игровой практики в официальных матчах не имел.