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21 января 2017, 10:34 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Витор Жуниор подписал контракт с «Актобе»

Как написал на своей официальной странице в Facebook бразилец Витор Жуниор, накануне он подписал контракт с «Актобе». Как явствует из слов игрока, со своим новым клубом он намеревается добраться никак не меньше, чем до Лиги Чемпионов УЕФА, сообщает Sports.kz.

Как написал на своей официальной странице в Facebook бразилец <span class=error>Витор</span> <span class=error>Жуниор</span> накануне он подписал контракт с <span class=error>Актобе</span>. Как явствует из слов игрока со своим новым клубом он намеревается добраться никак не меньше чем до Лиги Чемпионов <span class=error>УЕФА</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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30-летний атакующий полузащитник Витор Жуниор (рост 167 см) вдоволь поездил по миру. Воспитанник бразильского «Интернасьонала» начинал свою профессиональную карьеру в этом клубе, после играл на правах аренды за «Крузейро», пробовал свои силы в хорватском «Динамо» (Загреб), где провел, впрочем, только 5 матчей, и словенском «Копере». После, ненадолго погостив дома («Спорт Ресифе» и «Сантос»), представитель страны, где много диких обезьян, отбыл в Японию, где играл за «Кавасаки Фронтале», затем вновь оказался в Бразилии («Атлетико Гоияниенсе», «Коринтианс», «Ботафого», опять «Интернасьонал», «Куритиба», «Фигейренсе»), а с 2015 года снова выступал в Азии — в Таиланде за «Нави» и Саудовской Аравии за «Аль-Кадисию». Итого — 14 клубов за 12 лет профессиональной карьеры.

С мая 2016 года игровой практики в официальных матчах не имел.

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