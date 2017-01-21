«Ман Сити» сыграет вничью с «Тоттенхэмом», МЮ победит «Сток Сити»
«Советский спорт» дает прогноз на 22-й тур АПЛ.
Тур 22.
21 ЯНВАРЯ.
15:30. «Ливерпуль» — «Суонси».
Прогноз: 3:0.
18:00. «Вест Бромвич» — «Сандерленд».
У Мойеса ничего не получается. Разговоры о том, что «Сандерленд» неплох и занимает не свое место в таблице (второе с конца) идут уже несколько месяцев, но ничего не меняется. Есть вероятность, что и не изменится. А «Вест Бром» свой уровень держит. Минимальная победа хозяев.
Прогноз: 2:1.
18:00. «Сток Сити» — «Манчестер Юнайтед».
В игре с «Ливерпулем» Погба был ужасен. По сути, именно он сломал неплохой дебют манкунианцев, сначала не забив верный момент, а затем заработал глупейший пенальти. И самое плохое для «МЮ», что команда посыпалась
Прогноз: 1:2.
18:00. «Борнмут» — «Уотфорд».
У «Уофторда» неудачная серия, а «Борнмут» дома относительно неплох — набирает больше 50 процентов очков. Будет ничья или победа хозяев.
Прогноз: 1:0.
18:00. «Кристал Пэлас» — «Эвертон».
Если после такого матча, как «Сити» (4:0), не побеждать «Кристал Пэлас», то вот это, пожалуй, будут похороны. Тем более, что приход Эллардайса в «Кристал Пэалс» пока себя не оправдал — команда идет вниз и по качеству игру, и по количеству очков.
Прогноз: 0:2.
18:00. «Мидлсбро» — «Вест Хэм».
Пайет выдал недавно, что если его не продадут, то он порвет себе крестообразные связки. Чудак, что тут скажешь. Хотя игрок для «Вест Хэма» важнейший. Но возвращение в строй Кэрролла, забившего в минувшем туре сумасшедший по красоте гол, спасет положение.
Прогноз: 1:2.
20:30. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».
«Тоттенхэм» в прекрасной форме, а «Сити» потерян. Но обычно амбициозные футболисты и команды после провалов выдают свои лучшие матчи. Если так, что шанс у «Сити» будет. Иначе противостоят разыгравшимся Алли и Кейну не получится.
Прогноз: 2:2.
22 ЯНВАРЯ.
15:00. «Саутгемптон» — «Лестер Сити».
«Лестер»
Прогноз: 1:1.
17:15. «Арсенал» — «Бернли».
Победит «Арсенал». Какие тут могут быть вопросы?
Прогноз: 2:0.
19:30. «Челси» — «Халл Сити».
Против «Лестера» (3:0) «Челси» справился и без Косты, который то ли спину потянул, то ли в Китай собрался. Если он уедет, у «синих» будут проблемы. равнозначную замену испанцу зимой вряд ли получится найти. Но с «Халлом» проблем в любом случае не будет.
Прогноз: 2:0.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter