Гвардиола заявил, что, возможно, он недостаточно хорош для «Манчестер Сити»
МОСКВА, 21 янв —
Р-Спорт. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что, возможно, он недостаточно хорош для того, чтобы тренировать игроков английского футбольного клуба.
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Гвардиола возглавил «Сити» по окончании прошлого сезона. «Манчестер Сити» после 21 тура с 42 очками занимает пятое место в чемпионате Англии. В прошедшем туре «горожане» в гостях проиграли «Эвертону» со счетом 0:4.
«Возможно, я недостаточно хорош для них (игроков “Сити”). Они обладают сильными качествами. Они демонстрировали это много раз в прошлом и нынешнем сезонах. Я уважаю парней, так почему я должен говорить, что они недостаточно хороши? Может быть, ожидания по поводу моего прихода сюда были несколько чрезмерными», — цитирует Гвардиолу Guardian.
«Я работаю над построением команды, и если мы не сможем это сделать, я буду первым, кто признает это, и обсужу эту ситуацию с клубом для принятия решения», — сказал испанский тренер.
В субботу «Манчестер Сити» в матче 22-го тура чемпионата Англии примет «Тоттенхэм».
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