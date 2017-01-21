Владимир Танчик: Результатов просмотра в «Ордабасы» пока не знаю

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25-летний футболист донецкой команды подтвердил информацию о том, что находится в поиске нового клуба и ездил на просмотр в Казахстан.

«Сейчас я нахожусь уже в Киеве. Да, я действительно провел несколько дней в тренировочном лагере “Ордабасы”, но сейчас уже вернулся в команду», — сказал полузащитник в интервью Sport Arena.

«О будущем ничего не могу сказать конкретно. Контракт у меня с “Олимпиком”, и я буду выполнять его дальше. А что до результатов просмотра в “Ордабасы”, то они мне неизвестны. По этому поводу ничего не знаю», — резюмировал Владимир Танчик.

На счету игрока гол в 14-ти встречах «Олимпика».