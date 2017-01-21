Форвард сборной Албании Аздрен Лулаку рассказал о первых сборах с «Астаной»
Форвард сборной Албании Аздрен Лулаку поделился впечатлениями от первых сборов с ФК «Астана», сообщается на сайте столичного клуба.
— Я первый раз вместе с командой провожу
— Какие первые впечатления о команде, после знакомства с ней?
— То, что я вижу мне очень нравиться. В составе собраны футболисты с отличными качествами, которые на 100 процентов выкладываются на тренировках, играют всем сердцем. Я постараюсь как можно быстрее стать частью этой команды.
— С кем ты сейчас ближе общаешься в команде?
— Больше общаюсь с Джордже Деспотовичем, Ненадом Эричем, Марином Аничичем, также общаюсь с Патриком Твумаси и Рохером Каньясом, которые мне очень помогают с адаптацией в коллективе. Я им за это очень благодарен.
— На каком ты языке общаешься с партнерами, нет ли проблем в коммуникации?
— На данный момент говорю со всеми на английском, но постараюсь как можно быстрее выучить русский язык, чтобы не возникало проблем в общении.
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