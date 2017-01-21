Аздрен Лулаку: Постараюсь быстрее стать частью «Астаны»

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— Я первый раз вместе с командой провожу учебно-тренировочный сбор в Дубае, здесь отличная погода, и в целом созданы все условия для плодотворной работы. У нас идет профессиональной поставленный тренировочный процесс. Так что все хорошо, много работаем, чтобы в сезоне было легче.

— Какие первые впечатления о команде, после знакомства с ней?

— То, что я вижу мне очень нравиться. В составе собраны футболисты с отличными качествами, которые на 100% выгладываются на тренировках, играют всем сердцем. Я постараюсь как можно быстрее стать частью этой команды.

— С кем ты сейчас ближе общаешься в команде?

— Больше общаюсь с Джордже Деспотовичем, Ненадом Эричем, Марином Аничичем, также общаюсь с Патриком Твумаси и Рохером Каньясом, которые мне очень помогают с адаптацией в коллективе. Я им за это очень благодарен.

— На каком ты языке общаешься с партнерами, нет ли проблем в коммуникации?

— На данный момент говорю со всеми на английском, но постараюсь как можно быстрее выучить русский язык, чтобы не возникало проблем в общении.