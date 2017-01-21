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21 января 2017, 8:52 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Аздрен Лулаку: Постараюсь быстрее стать частью «Астаны»

Новичок «Астаны» Аздрен Лулаку проводит первый сбор вместе со своей новой командой. Форвард сборной Албании поделился своими впечатлениями от первых дней со столичной дружиной в ОАЭ с пресс-службой клуба.

Новичок <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Аздрен</span> <span class=error>Лулаку</span> проводит первый сбор вместе со своей новой командой. Форвард сборной Албании поделился своими впечатлениями от первых дней со столичной дружиной в <span class=error>ОАЭ</span> с <nobr>пресс-службой</nobr> клуба. Увеличить
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— Я первый раз вместе с командой провожу учебно-тренировочный сбор в Дубае, здесь отличная погода, и в целом созданы все условия для плодотворной работы. У нас идет профессиональной поставленный тренировочный процесс. Так что все хорошо, много работаем, чтобы в сезоне было легче.

— Какие первые впечатления о команде, после знакомства с ней?
— То, что я вижу мне очень нравиться. В составе собраны футболисты с отличными качествами, которые на 100% выгладываются на тренировках, играют всем сердцем. Я постараюсь как можно быстрее стать частью этой команды.

— С кем ты сейчас ближе общаешься в команде?
— Больше общаюсь с Джордже Деспотовичем, Ненадом Эричем, Марином Аничичем, также общаюсь с Патриком Твумаси и Рохером Каньясом, которые мне очень помогают с адаптацией в коллективе. Я им за это очень благодарен.

— На каком ты языке общаешься с партнерами, нет ли проблем в коммуникации?
— На данный момент говорю со всеми на английском, но постараюсь как можно быстрее выучить русский язык, чтобы не возникало проблем в общении.

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