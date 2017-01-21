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21 января 2017, 8:21 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Воспитанник ПСЖ подписал контракт с «Иртышом»

Как написали минувшей ночью популярнейшие французские СМИ «Франс футбол» и «Экип», 30-летний франко-ивуариец Франк Джа Джедже подписал контракт до конца 2017 года с казахстанским «Иртышом», сообщает Sports.kz.

Как написали минувшей ночью популярнейшие французские СМИ <span class=error>Франс</span> футбол и <span class=error>Экип</span> 30-летний <nobr>франко-ивуариец</nobr> Франк <span class=error>Джа</span> <span class=error>Джедже</span> подписал контракт до конца 2017 года с казахстанским <span class=error>Иртышом</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Уроженец Абиджана является воспитанником знаменитого «Пари Сен-Жермена». Опытный форвард успел поиграть за ПСЖ, «Брест», «Гренобль», «Страсбур», «Ванн», «Арль-Авиньон», «Ниццу», в 2012 году он впервые отправился играть за пределы Франции — в одесский «Черноморец», после защищал цвета норвежского «Сарпсборга 08», минского «Динамо», шотландского «Хиберниана», катарского клуба «Аль-Шахания». С июля прошлого года оставался без клуба.

Франк Джа Джедже успел поиграть за сборные Франции U-17, U-19, U-21, а также за олимпийскую сборную Кот д’Ивуара.

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