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21 января 2017, 7:58 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Бразильский полузащитник: Вместе с «Актобе» мы доберемся до Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Актобе» подписал контракт с бразильским полузащитником Виктором Джуниором, сообщает группа «Территория красно-белых» в ВКонтакте.

Футбольный клуб <span class=error>Актобе</span> подписал контракт с бразильским полузащитником Виктором Джуниором сообщает группа Территория красно-белых в <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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«Сегодня я подписал контракт с ФК «Актобе» из Казахстана. Это успешное партнерство и мы можем выполнить цели клуба и мы доберемся до Лиги чемпионов УЕФА. Я рад «Актобе»! — цитирует группа слова футболиста.

Напомним, ранее к «Актобе» присоединился форвард бразильского «Интернасьонала» Диас Морейра Кассиано.

Актобе
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