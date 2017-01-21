Бразильский полузащитник: Вместе с «Актобе» мы доберемся до Лиги чемпионов
Футбольный клуб «Актобе» подписал контракт с бразильским полузащитником Виктором Джуниором, сообщает группа «Территория красно-белых» в ВКонтакте.
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«Сегодня я подписал контракт с ФК «Актобе» из Казахстана. Это успешное партнерство и мы можем выполнить цели клуба и мы доберемся до Лиги чемпионов УЕФА. Я рад «Актобе»! — цитирует группа слова футболиста.
Напомним, ранее к «Актобе» присоединился форвард бразильского «Интернасьонала» Диас Морейра Кассиано.
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