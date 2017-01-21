Хамес не поможет «Реалу» в матче с «Малагой»
Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес не сможет помочь своей команде в матче 19 тура чемпионата Испании против «Малаги».
В пятницу, 20 января, 25-летний колумбиец вернулся к тренировкам по индивидуальной программе после травмы, но к следующей игре «сливочных» он не будет готов, сообщает Marca.
Ожидается, что тренировки с остальной командой Хамес возобновит в понедельник, 23 января.
Матч «Реал» — «Малага» состоится 21 января на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 18:15 мск.
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