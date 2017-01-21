ФИФА дала разрешение «Ливерпулю» задействовать Матипа в матчах

Матип не попадал в заявку команды на матчи чемпионата и Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» и «Плимутом» в связи с тем, что мерсисайдцы ожидали ответа из ФИФА по поводу возможных санкций из-за его отсутствия в составе сборной Камеруна на Кубке африканских наций.



Ранее появлялась информация о том, что футболисты, которые откажутся от участия в Кубке африканских наций 2017 года, могут быть наказаны ФИФА. Игрок может быть отстранён от определённого количества игр за свою команду, а его клуб оштрафован. В частности, речь шла о двух камерунских защитниках — выступающих в АПЛ Матипе и Аллане-Ромео Ньоме из «Вест Бромвич Альбион». Оба футболиста в декабре заявили, что не планируют защищать цвета национальной команды на турнире, который проходит в Габоне с 14 января по 5 февраля.

Отметим, что Матип не выступал за национальную команду с 2015 года, после того как раскритиковал местную федерацию и был отчислен из сборной Камеруна. В декабре защитник вновь получил приглашение в сборную, но отклонил его.