ФИФА дала разрешение «Ливерпулю» задействовать Матипа в матчах
Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип снова может выходить на поле в составе своей команды, сообщает
пресс-служба клуба. «Ливерпуль» получил официальное разрешение от организации задействовать игрока в матчах во время Кубка африканских наций.
Матип не попадал в заявку команды на матчи чемпионата и Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» и «Плимутом» в связи с тем, что мерсисайдцы ожидали ответа из ФИФА по поводу возможных санкций
Ранее появлялась информация о том, что футболисты, которые откажутся от участия в Кубке африканских наций 2017 года, могут быть наказаны ФИФА. Игрок может быть отстранён от определённого количества игр за свою команду, а его клуб оштрафован. В частности, речь шла о двух камерунских защитниках — выступающих в АПЛ Матипе и
Отметим, что Матип не выступал за национальную команду с 2015 года, после того как раскритиковал местную федерацию и был отчислен из сборной Камеруна. В декабре защитник вновь получил приглашение в сборную, но отклонил его.
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