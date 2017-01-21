«Ницца» не смогла обыграть «Бастию», но вернулась на первое место в Лиге 1

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«Бастия» заканчивала встречу вдесятером из-за удаления Янника Каюзака в середине второго тайма, но гости не сумели воспользоваться численным преимуществом.



«Ницца» набрала 46 очков и вышла на первое место в таблице Лиги 1, на один балл опередив «Монако», у которого есть игра в запасе. «Бастия» (21 очко) идёт 15-й.