«Ницца» не смогла обыграть «Бастию», но вернулась на первое место в Лиге 1
Полузащитник хозяев Принс Оньянге вывел свою команду вперёд на 17-й минуте, но на 33-й защитник Арно Суке сравнял счёт и установил окончательный результат в матче.
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«Бастия» заканчивала встречу вдесятером
«Ницца» набрала 46 очков и вышла на первое место в таблице Лиги 1, на один балл опередив «Монако», у которого есть игра в запасе. «Бастия» (21 очко) идёт 15-й.
Главные тренеры
|Франсуа Сикколини
|Люсьен Фавр
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|5
|0
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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