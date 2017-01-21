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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28501945/
21 января 2017, 1:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ницца» не смогла обыграть «Бастию», но вернулась на первое место в Лиге 1

Полузащитник хозяев Принс Оньянге вывел свою команду вперёд на 17-й минуте, но на 33-й защитник Арно Суке сравнял счёт и установил окончательный результат в матче.

Ницца в гостях сыграла вничью с <span class=error>Бастией</span> в матче 21-го тура чемпионата Франции. Матч прошёл на стадионе <span class=error>Арманд</span> <span class=error>Чезари</span> и завершился со счётом 1:1. Увеличить
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«Бастия» заканчивала встречу вдесятером из-за удаления Янника Каюзака в середине второго тайма, но гости не сумели воспользоваться численным преимуществом.

«Ницца» набрала 46 очков и вышла на первое место в таблице Лиги 1, на один балл опередив «Монако», у которого есть игра в запасе. «Бастия» (21 очко) идёт 15-й.

20.01.2017 22:45 основной раунд: 21-й тур Armand Cesari
Бастия 1:1 Ницца
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Франсуа Сикколини Люсьен Фавр
Голы
17′ 17838  
2 Арно Суке 33′
Составы
Жан-Луи Лека 16
Линдсе Роз  
Пьер Бенгтссон 20
Александр Джикю 23
Жиль Сиони 29
Абдулай Кейта 12
90+1′ Мехди Мостефа 14
Принс Оньянге 15
56′ 64′ Янник Каюзак 18
80′ Гаэль Даник 8
Лени Нанжис 11
73′ Садио Диалло 2
Флориан Распентино 9
40 Вальтер Бенитес
15 Патрик Бюрнер
29 Далберт
31 Бонфим Коста Сантос Данте
32 Маланг Сарр
2 Арно Суке
14 Алассан Плеа
18 Реми Вальтер
25 Вилан Сиприен
26 Венсан Козьелло
9 Марио Балотелли
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 5
0 Угловые 4
16 Фолы 9
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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