Экс-капитан сборной Австрии по футболу Иваншиц стал игроком «Виктории» из Пльзени

Как сообщается, 33-летний полузащитник подписал с действующим чемпионом Чехии соглашение сроком на полтора года.

«Я могу подтвердить, что Андреас присоединился к нашей команде в тренировочном лагере на сборе в Испании», — заявил АФП пресс-атташе «Виктории» Вацлав Ганзлик.

Иваншиц начал карьеру в венском «Рапиде», за который выступал с 1998 по 2006 год. После он играл за «Зальцбург», греческий «Панатинаикос», немецкий «Майнц», испанский «Леванте», а в августе 2015-го Иваншиц перешел в американский «Сиэтл Саундерс», в составе которого стал чемпионом MLS.

В активе Иваншица 69 матчей и 12 голов за сборную Австрии, капитаном которой он стал в неполные 20 лет. Хавбек вошел в историю как самый молодой капитан австрийской национальной команды.