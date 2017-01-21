Экс-капитан сборной Австрии по футболу Иваншиц стал игроком «Виктории» из Пльзени
МОСКВА, 21 янв —
Р-Спорт. Чешская «Виктория» из города Пльзень на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с бывшим капитаном сборной Австрии по футболу Андреасом Иваншицем.
Как сообщается, 33-летний полузащитник подписал с действующим чемпионом Чехии соглашение сроком на полтора года.
«Я могу подтвердить, что Андреас присоединился к нашей команде в тренировочном лагере на сборе в Испании», — заявил АФП
Иваншиц начал карьеру в венском «Рапиде», за который выступал с 1998 по 2006 год. После он играл за «Зальцбург», греческий «Панатинаикос», немецкий «Майнц», испанский «Леванте», а в августе 2015-го Иваншиц перешел в американский «Сиэтл Саундерс», в составе которого стал чемпионом MLS.
В активе Иваншица 69 матчей и 12 голов за сборную Австрии, капитаном которой он стал в неполные 20 лет. Хавбек вошел в историю как самый молодой капитан австрийской национальной команды.
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