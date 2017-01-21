Гол Левандовского на 91-й минуте принёс «Баварии» победу над «Фрайбургом»

Уже на 4-й минуте полузащитник хозяев Яник Хаберер на скорости оторвался от защитников мюнхенской команды, ворвавшись в чужую штрафную площадь, после чего неотразимо пробил в дальний нижний угол. На 35-й минуте нападающий Роберт Левандовски после подачи с углового с лёту пробил по чужим воротам и сравнял счёт. Во втором тайме баварцы продолжали наседать на ворота соперника, что принесло плоды в компенсированное арбитром время — на 91-й минуте Левандовски получил мяч в штрафной площади «Фрайбурга» и отправил его в ворота.



Лидер турнирной таблицы «Бавария» набрала 42 очка и на шесть баллов оторвалась от идущего вторым «РБ Лейпциг», у которого есть матч в запасе. «Фрайбург» (24 очка) идёт восьмым.