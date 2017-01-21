Гол Левандовского на 91-й минуте принёс «Баварии» победу над «Фрайбургом»
В Германии возобновился розыгрыш Бундеслиги сезона-2016/17. «Бавария» в гостевом матче 17-го тура сумела обыграть «Фрайбург» (2:1).
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Уже на 4-й минуте полузащитник хозяев Яник Хаберер на скорости оторвался от защитников мюнхенской команды, ворвавшись в чужую штрафную площадь, после чего неотразимо пробил в дальний нижний угол. На 35-й минуте нападающий Роберт Левандовски после подачи с углового с лёту пробил по чужим воротам и сравнял счёт. Во втором тайме баварцы продолжали наседать на ворота соперника, что принесло плоды в компенсированное арбитром время — на 91-й минуте Левандовски получил мяч в штрафной площади «Фрайбурга» и отправил его в ворота.
Лидер турнирной таблицы «Бавария» набрала 42 очка и на шесть баллов оторвалась от идущего вторым «РБ Лейпциг», у которого есть матч в запасе. «Фрайбург» (24 очка) идёт восьмым.
|Кристиан Штрайх
|Карло Анчелотти
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|5
|1
|Угловые
|11
|8
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Мануэль Грефе (Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
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