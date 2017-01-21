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21 января 2017, 0:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Левандовского на 91-й минуте принёс «Баварии» победу над «Фрайбургом»

В Германии возобновился розыгрыш Бундеслиги сезона-2016/17. «Бавария» в гостевом матче 17-го тура сумела обыграть «Фрайбург» (2:1).

В Германии возобновился розыгрыш <span class=error>Бундеслиги</span> сезона-2016/17. Увеличить
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Уже на 4-й минуте полузащитник хозяев Яник Хаберер на скорости оторвался от защитников мюнхенской команды, ворвавшись в чужую штрафную площадь, после чего неотразимо пробил в дальний нижний угол. На 35-й минуте нападающий Роберт Левандовски после подачи с углового с лёту пробил по чужим воротам и сравнял счёт. Во втором тайме баварцы продолжали наседать на ворота соперника, что принесло плоды в компенсированное арбитром время — на 91-й минуте Левандовски получил мяч в штрафной площади «Фрайбурга» и отправил его в ворота.

Лидер турнирной таблицы «Бавария» набрала 42 очка и на шесть баллов оторвалась от идущего вторым «РБ Лейпциг», у которого есть матч в запасе. «Фрайбург» (24 очка) идёт восьмым.

20.01.2017 22:30 основной раунд: 17-й тур Schwarzwald-Stadion
Фрайбург 1:2 Бавария
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Кристиан Штрайх Карло Анчелотти
Голы
4′ Яник Хаберер (В. Грифо) 19
9 Роберт Левандовски (Дуглас Коста) 35′
9 Роберт Левандовски (Ф. Рибери) 90+1′
Составы
84′ Александр Шволов 1
Марк Торрехон 3
Мануэль Гульде 5
Кристиан Гюнтер 30
Майк Франц 8
Николас Хефлер 27
Винченцо Грифо 32
Максимиллиан Филипп 26
83′ Паскаль Штенцель 15
Лукас Кюблер 17
74′ 80′ Яник Хаберер 19
Онур Булут 11
70′ Флориан Нидерлехнер 7
Нильс Петерсен 18
1 Мануэль Нойер
5 Матс Хуммельс
8 Хави Мартинес
21 Филипп Лам
10 Арьен Роббен
14 Хаби Алонсо 31′
25 Томас Мюллер
9 Роберт Левандовски
27 Давид Алаба 71′
18 Хуан Бернат
11 Дуглас Коста 71′ 48′
7 Франк Рибери
23 Артуро Видаль 55′
32 Джошуа Киммих
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 5
1 Угловые 11
8 Фолы 7
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Мануэль Грефе (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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