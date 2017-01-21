«Лас-Пальмас» на своём поле сыграл вничью с «Депортиво»
В матче 19-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» принимал на своём поле «Депортиво». Встреча проходила на стадионе «Гран Канария» и завершилась ничьей — 1:1.
На 13-й минуте матча отличился Матео Гарсия, который вывел вперёд в счёте хозяев поля, однако точный удар Флорина Андоне помог «Депортиво» уйти от поражения. «Лас-Пальмас» доигрывал встречу вдесятером после того, как на 77-й минуте вторую жёлтую карточку получил Артилес Айтами.
«Лас-Пальмас» (25 очка) располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Депортиво» (19 очков) находится на 15-й строчке.
|20.01.2017 22:45
|основной раунд: 19-й тур
|Гран-Канария
|Лас-Пальмас
|1:1
|Депортиво
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Кике Сетьен
|Гаиска Гаритано
Голы
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Составы
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Статистика
|Желтые карточки
|Красные карточки
Судьи
|Главный судья
|Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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