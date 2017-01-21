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21 января 2017, 0:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лас-Пальмас» на своём поле сыграл вничью с «Депортиво»

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» принимал на своём поле «Депортиво». Встреча проходила на стадионе «Гран Канария» и завершилась ничьей — 1:1.

На 13-й минуте матча отличился Матео Гарсия, который вывел вперёд в счёте хозяев поля, однако точный удар Флорина Андоне помог «Депортиво» уйти от поражения. «Лас-Пальмас» доигрывал встречу вдесятером после того, как на 77-й минуте вторую жёлтую карточку получил Артилес Айтами.

«Лас-Пальмас» (25 очка) располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Депортиво» (19 очков) находится на 15-й строчке.

20.01.2017 22:45 основной раунд: 19-й тур Гран-Канария
Лас-Пальмас 1:1 Депортиво
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Кике Сетьен Гаиска Гаритано
Голы
13′ Гарсия М.  
  Андоне Ф. 69′
Составы
Хави Варас 13
Элдер Лопеш 22
73′ 77′ Айтами А. 16
Лемос М. 3
Мишел М. 12
Гомес В. 4
Меса Р. 15
Монторо А. 6
89′ Гарсия М. 19
Benito Ramirez  
85′ Ливая М. 9
Эль-Жар Н.  
80′ "Момо" 11
Тана  
13 Тытонь П.
3 Фернандо Наварро К.
12 Сидней Р.
14 Алехандро Аррибас Г.
2 "Хуанфран"
20 Гильерме
22 Борхес С.
8 Эмре Чолак
10 Андоне Ф.
16 Луизинью 80′
  Морено М.
7 "Хоселу" 90′ 90′
  Оскар Гарсия
Статистика
Желтые карточки
Красные карточки
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Депортиво
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