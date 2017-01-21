«Лас-Пальмас» на своём поле сыграл вничью с «Депортиво»

На 13-й минуте матча отличился Матео Гарсия, который вывел вперёд в счёте хозяев поля, однако точный удар Флорина Андоне помог «Депортиво» уйти от поражения. «Лас-Пальмас» доигрывал встречу вдесятером после того, как на 77-й минуте вторую жёлтую карточку получил Артилес Айтами.



«Лас-Пальмас» (25 очка) располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Депортиво» (19 очков) находится на 15-й строчке.