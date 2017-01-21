Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28501761/
21 января 2017, 0:30 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» предложит за Харта 13 миллионов фунтов

«Ливерпуль» начал переговоры по поводу приобретения вратаря Джо Харта, утверждает Tuttosport.

Правами на голкипера сборной Англии владеет «Манчестер Сити», с начала сезона он выступает на правах аренды в «Торино». Ранее сообщалось, что наставник «красных» Юрген Клопп недоволен игрой своих голкиперов Лориса Кариуса и Симона Миньоле.

В текущем сезоне Харт провел 16 матчей в «Торино» и пропустил 23 мяча.

Манчестер Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Ливерпуль
Новости Матчи Состав Статистика
Торино
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Экс-капитан сборной Австрии по футболу Иваншиц стал игроком «Виктории» из Пльзени

МОСКВА, 21 янв — Р-Спорт. Чешская «Виктория» из города Пльзень на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с бывшим капитаном сборной Австрии по футболу Андреасом Иваншицем.
Еще 7 новостей  Все новости
19 января

"Ты – алчная дрянь!". За что фанаты топчут футболку "убийцы" Криштиану

"Предали Папу". Почему Федотов был обречен в "Спартаке"

Очередное подтверждение, что Месси - инопланетянин