«Ливерпуль» предложит за Харта 13 миллионов фунтов

Правами на голкипера сборной Англии владеет «Манчестер Сити», с начала сезона он выступает на правах аренды в «Торино». Ранее сообщалось, что наставник «красных» Юрген Клопп недоволен игрой своих голкиперов Лориса Кариуса и Симона Миньоле.

В текущем сезоне Харт провел 16 матчей в «Торино» и пропустил 23 мяча.