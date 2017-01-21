«Ливерпуль» предложит за Харта 13 миллионов фунтов
«Ливерпуль» начал переговоры по поводу приобретения вратаря Джо Харта, утверждает Tuttosport.
Правами на голкипера сборной Англии владеет «Манчестер Сити», с начала сезона он выступает на правах аренды в «Торино». Ранее сообщалось, что наставник «красных» Юрген Клопп недоволен игрой своих голкиперов Лориса Кариуса и Симона Миньоле.
В текущем сезоне Харт провел 16 матчей в «Торино» и пропустил 23 мяча.
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