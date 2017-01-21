Защитник сборной Португалии Фонте перешёл из «Саутгемптона» в «Вест Хэм»

Сумма перехода 33-летнего португальца, как и сообщалось ранее, составила £ 8 млн (€ 9,2 млн). В январе Фонте подал в «Саутгемптон» запрос на трансфер. Российские СМИ сообщали об интересе к опытному игроку со стороны московского «Спартака».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The 6’3 centre-half has made 154 <a href="https://twitter.com/premierleague">@premierleague</a> appearances, keeping 51 clean sheets and scoring seven goals. <a href="https://twitter.com/hashtag/WelcomeFonte?src=hash">#WelcomeFonte</a> <a href="https://t.co/Az9CzqHTjH">pic.twitter.com/Az9CzqHTjH</a></p>— West Ham United (@WestHamUtd) <a href="https://twitter.com/WestHamUtd/status/822546105971904512">20 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>