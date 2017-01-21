Защитник сборной Португалии Фонте перешёл из «Саутгемптона» в «Вест Хэм»
Защитник Жозе Фонте перешёл из «Саутгемптона» в «Вест Хэм Юнайтед», сообщает
пресс-служба лондонской команды. Чемпион Европы 2016 года подписал с «молотобойцами» контракт сроком на два с половиной года с опцией продления ещё на один год.
Сумма перехода 33-летнего португальца, как и сообщалось ранее, составила £ 8 млн (€ 9,2 млн). В январе Фонте подал в «Саутгемптон» запрос на трансфер. Российские СМИ сообщали об интересе к опытному игроку со стороны московского «Спартака».
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