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21 января 2017, 0:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник сборной Португалии Фонте перешёл из «Саутгемптона» в «Вест Хэм»

Защитник Жозе Фонте перешёл из «Саутгемптона» в «Вест Хэм Юнайтед», сообщает пресс-служба лондонской команды. Чемпион Европы 2016 года подписал с «молотобойцами» контракт сроком на два с половиной года с опцией продления ещё на один год.

Сумма перехода 33-летнего португальца, как и сообщалось ранее, составила £ 8 млн (€ 9,2 млн). В январе Фонте подал в «Саутгемптон» запрос на трансфер. Российские СМИ сообщали об интересе к опытному игроку со стороны московского «Спартака».

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