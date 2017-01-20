Пеллегрини хочет переманить в Китай Сильву и Насри

В их услугах заинтересован наставник «Хэбэя» Мануэль Пеллегрини, который тренировал их в составе «горожан».

По данным источника, Сильва вряд ли согласится на переезд, а Насри такой вариант может привлечь, поскольку в «Сити» на него не рассчитывают, и нынешний сезон он проводит в аренде в «Севилье».