Пеллегрини хочет переманить в Китай Сильву и Насри
Китайский «Хэбэй Форчун» может подписать летом двух игроков из «Манчестер Сити». Как сообщает The Sun, китайский клуб проявляет интерес к Давиду Сильве и Самиру Насри.
В их услугах заинтересован наставник «Хэбэя» Мануэль Пеллегрини, который тренировал их в составе «горожан».
По данным источника, Сильва вряд ли согласится на переезд, а Насри такой вариант может привлечь, поскольку в «Сити» на него не рассчитывают, и нынешний сезон он проводит в аренде в «Севилье».
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