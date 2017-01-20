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20 января 2017, 23:56 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Пеллегрини хочет переманить в Китай Сильву и Насри

Китайский «Хэбэй Форчун» может подписать летом двух игроков из «Манчестер Сити». Как сообщает The Sun, китайский клуб проявляет интерес к Давиду Сильве и Самиру Насри.

В их услугах заинтересован наставник «Хэбэя» Мануэль Пеллегрини, который тренировал их в составе «горожан».

По данным источника, Сильва вряд ли согласится на переезд, а Насри такой вариант может привлечь, поскольку в «Сити» на него не рассчитывают, и нынешний сезон он проводит в аренде в «Севилье».

Манчестер Сити
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