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21 января 2017, 0:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Эвертон» опроверг объявление «Милана» о переходе Деулофеу

Сегодня «Милан» объявил об аренде нападающего «Эвертона» Херарда Деулофеу, однако через несколько минут ливерпульский клуб опроверг эту информацию, сообщает Sky Sports.

В «Эвертоне» утверждают, что договорённости о переходе 22-летнего испанца пока достигнуто не было, а переговоры продолжаются уже 10 дней.

Итальянская команда объявила о полугодичной аренде нападающего в своём официальном «твиттере», приложив к записи заранее заготовленную фотографию с изображением игрока, однако позже запись была удалена.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Деулофеу провёл за «Эвертон» 11 матчей, из которых четыре — в основе, однако результативными действиями не отметился.

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