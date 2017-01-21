«Эвертон» опроверг объявление «Милана» о переходе Деулофеу
Сегодня «Милан» объявил об аренде нападающего «Эвертона» Херарда Деулофеу, однако через несколько минут ливерпульский клуб опроверг эту информацию, сообщает Sky Sports.
В «Эвертоне» утверждают, что договорённости о переходе 22-летнего испанца пока достигнуто не было, а переговоры продолжаются уже 10 дней.
Итальянская команда объявила о полугодичной аренде нападающего в своём официальном «твиттере», приложив к записи заранее заготовленную фотографию с изображением игрока, однако позже запись была удалена.
В нынешнем сезоне английской
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