«Эвертон» опроверг объявление «Милана» о переходе Деулофеу

В «Эвертоне» утверждают, что договорённости о переходе 22-летнего испанца пока достигнуто не было, а переговоры продолжаются уже 10 дней.



Итальянская команда объявила о полугодичной аренде нападающего в своём официальном «твиттере», приложив к записи заранее заготовленную фотографию с изображением игрока, однако позже запись была удалена.



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Деулофеу провёл за «Эвертон» 11 матчей, из которых четыре — в основе, однако результативными действиями не отметился.