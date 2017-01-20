Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28501648/
20 января 2017, 23:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» обжалует жёлтую карточку Неймара за симуляцию в матче Кубка Испании

«Барселона» собирается обжаловать жёлтую карточку за симуляцию нападающему Неймару в первом гостевом матче ¼ финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (1:0), сообщает Marca.

Бразильский футболист получил предупреждение на 64-й минуте встречи, которая состоялась 19 января, после спорного эпизода в штрафной площади с участием голкипера соперника Херонимо Рульи. Главный судья матча Хосе Луис Гонсалес усмотрел в этом эпизоде симуляцию Неймара и показал ему жёлтую карточку, однако, по мнению «Барселоны», арбитр допустил ошибку.

Единственный мяч в этой встрече записал на свой счёт всё тот же Неймар. В первом тайме он реализовал 11-метровый удар, который сам же и заработал.

Реал Сосьедад
Новости Матчи Состав Статистика
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России