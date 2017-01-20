«Барселона» обжалует жёлтую карточку Неймара за симуляцию в матче Кубка Испании

Бразильский футболист получил предупреждение на 64-й минуте встречи, которая состоялась 19 января, после спорного эпизода в штрафной площади с участием голкипера соперника Херонимо Рульи. Главный судья матча Хосе Луис Гонсалес усмотрел в этом эпизоде симуляцию Неймара и показал ему жёлтую карточку, однако, по мнению «Барселоны», арбитр допустил ошибку.



Единственный мяч в этой встрече записал на свой счёт всё тот же Неймар. В первом тайме он реализовал 11-метровый удар, который сам же и заработал.