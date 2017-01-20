Кассано: Переезд в Китай? Что я буду там делать?

«Я попросил руководство разорвать контракт со мной, посмотрим, что произойдёт дальше. Переезд в Китай? Что я буду там делать?» — цитирует Кассано Football Italia.



Кассано не получает игровой практики в текущем сезоне. 34-летний итальянец отказался покидать «Сампдорию» минувшим летом и теперь конфликтует с президентом клуба Массимо Ферреро.