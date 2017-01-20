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20 января 2017, 23:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Кассано: Переезд в Китай? Что я буду там делать?

Форвард «Сампдории» Антонио Кассано сообщил, что хочет разорвать контракт с генуэзской командой, а также прокомментировал информацию об интересе со стороны двух китайских клубов — «Шаньдун Лунэн» и «Гуанчжоу Фули».

«Я попросил руководство разорвать контракт со мной, посмотрим, что произойдёт дальше. Переезд в Китай? Что я буду там делать?» — цитирует Кассано Football Italia.

Кассано не получает игровой практики в текущем сезоне. 34-летний итальянец отказался покидать «Сампдорию» минувшим летом и теперь конфликтует с президентом клуба Массимо Ферреро.

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