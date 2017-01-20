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20 января 2017, 22:36 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Вест Бромвич» подтвердил переход футболиста Берахино в «Сток Сити»

МОСКВА, 20 янв — Р-Спорт. «Вест Бромвич Альбион» на своем официальном сайте подтвердил переход футболиста Саидо Берахино в «Сток Сити».

Как сообщается, руководство «Вест Бромвича» в пятницу договорилось с боссами «Сток Сити» относительно условий трансфера 23-летнего нападающего и дало ему разрешение вести переговоры об условиях личного контракта.

Сумма трансфера не разглашается, но, согласно сообщению Sky Sports, «Вест Бромвич» получит за Берахино от 10 до 15 миллионов фунтов стерлингов.

Берахино, являющийся воспитанником «Вест Бромвича», дебютировал в основной команде в 2011 году и с тех пор провел за «дроздов» 104 матча в чемпионате Англии, забив 26 мячей.

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