Экс-игрок московского «Динамо» Кристофер Самба расторг контракт с «Панатинаикосом»
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт. Конголезский защитник Кристофер Самба и греческий «Панатинаикос» расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте греческой футбольной команды.
Самба в июне 2016 года покинул московское «Динамо» и в августе подписал однолетний контракт с «Панатинаикосом». В общей сложности 32-летний защитник провел за «Пао» шесть матчей.
На протяжении карьеры Самба, помимо «Динамо», выступал за махачкалинский «Анжи», английские «Блэкберн» и «КПР», берлинскую «Герту» и французский «Седан». На счету игрока 26 матчей за национальную команду Конго.
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