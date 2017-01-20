«Милан» объявил об аренде Деулофеу из «Эвертона»
Нападающий «Эвертона» Херард Деулофеу продолжит карьеру в «Милане», сообщает
пресс-служба нового клуба игрока.
Итальянская команда заключила с 22-летним испанцем арендное соглашение, которое рассчитано до окончания сезона. Ранее сообщалось, что за аренда обойдётся «Милану» в € 500 тыс., а в контракте игрока будет опция выкупа в € 18 млн, однако позже итальянские СМИ опровергли информацию об опции выкупа в арендном соглашении.
В нынешнем сезоне английской
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